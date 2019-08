Foto: Aizvadīts 'Alfa Romeo' braucēju salidojums 'AROMS 2019'

Ar inovatīviem risinājumiem, kas ļāva pilnībā atteikties no papīra, ar vērtīgu balvu no dīlercentra "Autobrava" un garšīgiem pārsteigumiem meistaralus darītavā "Hopalaa", aizvadītajā nedēļas nogalē azartiskā un pozitīvā konkurencē aizvadīts Latvijas "Alfa Romeo" īpašnieku kluba vasaras lielais notikums – AROMS (Alfa Romeo Owners' Meeting Summer).

"Līdzās pieredzējušiem alfistiem, kas startējuši ne vienā vien pasākumā, šogad AROMS var lepoties arī ar daudziem debitantiem, turklāt kā vieni, tā arī otri kāpa uz goda pjedestāla. Ir gandarījums, ka ikviena komanda ar azartu pieņēma un teicami tika galā ar izaicinājumu orientēties tikai pēc aplikācijas viedierīcē, līdz ar to pirmais "zaļais" AROMS aizvadīts pārsteidzoši sekmīgi. Pie šāda koncepta iesakām pieturēties ikvienam auto tūrisma pasākumu organizatoram," atzīst "AROMS 2019" līdzorganizators Ivars Vilkens.

Latvijas "Alfa Romeo" īpašnieku kluba vasaras auto tūrisma un atpūtas salidojums AROMS vērsts uz saturīgu laika pavadīšanu, draudzīgi sacenšoties un iepazīstot aizvien jaunas pārsteidzošas un skaistas vietas dažādos Latvijas reģionos. Šogad AROMS aizvadīts Zemgalē ar nelielu ieskatu arī neparastās vietās tuvējās ārzemēs – Lietuvā, apmeklējot ne katram zināmas, bet iespaidīgas un redzēšanas vērtas vietas Zemgalē.

"AROMS 2019" ieinteresē neierasti daudzus jaunpienācējus

Šogad pasākumā AROMS startēja 19 komandas, bija pārstāvēti arī Lietuvas "Alfa Romeo" cienītāji, bet piecām komandām, kas ir neierasti daudz, šis bija debijas jeb pirmais AROMS.

""Alfa Romeo" ir automašīna, kas neskaitāmos konkursos un prestižos šovos atzīta ne vien par gada, bet pat simtgades skaistāko automašīnu. Ar savu dizainu, kas izpildīts teicamā kvalitātē, tā atšķiras un izceļas uz pārējo fona. Līdzīgi kā pati automašīna, arī Latvijas "Alfa Romeo" īpašnieku klubs nav organizācija katram – tā apvieno domubiedrus, kuri novērtē "Alfa Romeo" skaistumu, ir pārbaudījuši tās kvalitāti izpildījumā un dinamiku gaitā. Latvijas "Alfa Romeo" īpašnieku klubā netiek uzņemts katrs – vēlamies, lai klubs apvieno īstenus "Alfa Romeo" cienītājus, tādēļ biedru rindās uzņemam vien tos, kuri, apmeklējot pasākumus un iesaistoties kluba organizētajās aktivitātēs, ir apliecinājuši savu piederību "Alfa Romeo" cienītāju saimei. Parasti paiet laiks, līdz jaunais kandidāts tiek līdz uzaicinājumam iestāties klubā, taču patiesi priecājamies, ka vasaras lielais salidojums ieinteresēja tik daudzus jaunpienācējus. Redzot azartu, ar kādu viņi pildīja uzdevumus un patieso interesi par citu dalībnieku spēkratiem, ticam, ka vismaz kāds no jaunpienācējiem ar laiku varētu kļūt par īstenu alfistu, kuram "Alfa Romeo" zīmols ir apzināta nevis nejauša izvēle un kurš, ikdienā braucot, ir lepns popularizēt šo leģendāro itāliešu auto būves zīmolu," alfistu pamata uzstādījumus atklāj kluba prezidents Jānis Kopštāls.



Kluba pozīciju izprot un atbalsta arī "Alfa Romeo" oficiālais dīleris Latvijā "Autobrava". "Mēs strādājam ar deviņiem automašīnu zīmoliem un ikdienas darbā redzam, ka katram no tiem ir savs pircējs. "Alfa Romeo" ir "premium" klases automašīna ar izcilu dizainu un stilu. Priecājamies, ka Latvijā ir īsteni "Alfa Romeo" cienītāji, kas ne vien paši lepni brauc ar šo skaisto automašīnu, bet, apvienojušies domubiedru klubā, organizē pasākumus un aktivitātes, lai popularizētu "Alfa Romeo" zīmolu. Tas, ka šā gada AROMS veda pa skaistām, bet ne katram zināmām Zemgales pilīm un muižām gluži vai saskan ar "Alfa Romeo" būtību tiekties pēc skaistā. Ticu, ka arī salidojuma AROMS uzvarētājs, saņemot balvā skaisto "Alfa Romeo Giulia" vai "Stelvio" uz veselu nedēļas nogali, saviem braucieniem izvēlēsies skaistu maršrutu," tā "Autobrava" pārstāve Dace Rostoka.

Piedāvājot iepazīst krāšņas pilis un muižas, organizatori sarūpē arī provokācijas

Šā gada AROMS ikvienam ļāva apskatīt patiesi skaistas pilis un muižas, un viss sākās jau startā.

"Par starta vietu izvēlējāmies iekoptu teritoriju Lielupes krastā ar skatu uz iespaidīgo un krāšņo Rastrelli pili Jelgavā. Pateicoties pilsētas pašvaldības atsaucībai, ļaujot visām dalībnieku "Alfa Romeo" automašīnām iebraukt citkārt iebraukšanai slēgtajā teritorijā, dalībnieki tika ne vien pie teicamām bildēm ar savām un domubiedru automašīnām uz krāšņās pils fona, bet arī gūt pirmo iespaidu par maršrutā nodrošināto iespēju, pildot uzdevumus, apskatīt ne vienu vien maz zināmu, bet redzēšanas vērtu Zemgales pili un muižu. Turklāt jau starta vietā ikviens dalībnieks varēja novērtēt arī iespaidīgo, bet Latvijā vēl maz zināmo "Stelvio", kas ir pirmā "Alfa Romeo" SUV automašīna," "AROMS 2019" starta noskaņas ieskicē Ivars Vilkens.

Tā kā šogad pasākumu organizēja pērnā gada AROMS uzvarētāji, komanda "Spectre", kas atbilstoši nosaukumam klubā zināma kā provokators un pretstats taisnības aizstāvim Džemsam Bondam, provokāciju netrūka arī šā gada pasākumā un cīņā par galveno balvu komandām bija jāliek lietā arī atjautība, uzmanību un apņēmība, lai pārvarētu pārbaudījumus līdz finišam. Pirmā provokācija atklājās jau drīz pēc starta.

Pirmā provokācija jau pirmajā pieturvietā – alus darītavā "Hopalaa"

"Izstrādājot maršrutu, piedomājām pie tā, lai tas nebūtu pārlieku sarežģīts vai nogurdinošs – AROMS tomēr ir atpūtas pasākums. Taču bija būtiski ielikt arī pa kādai provokācijai vai viltībai, kas komandu modrībai neļauj atslābt. Pie tādām varam pieskaitīt arī pirmo pieturvietu – meistaralus darītavu "Hopalaa" turpat Jelgavas tuvumā, kur komandas sagaidīja saimnieki, gatavi izrādīt citkārt maz pieejamo, bet pārsteigumiem bagāto ražotni. Protams, alus darītavas apmeklējums tiešā veidā saistīts ne vien ar stāstiem un iespēju klātienē novērot visu meistaralus darīšanas procesu, sākot ar ražošanā izmantoto raugu, dažādo apiņu un iesalu vārīšanu misā, līdz jau gatava alus pildīšanai pudelēs, bet arī alus degustācijām. Komandu pilotiem "Hopalaa" ražotnē bija pieejami vien stāsti un ražotnes vizuāla iepazīšana, kamēr garšīgo degustācijas daļu drīkstēja novērtēt vien stūrmaņi un pārējie pilngadīgie komandas biedri. Savukārt pilotiem alus degustācija bija pieejama vien pasākuma vakara daļā. Turklāt ikvienam alfistam nodrošināja arī iespēju ražotnē sarūpēt degustējamo materiālu AROMS vakara daļai. Maršrutā gan daudziem pēkšņi un negaidīti kā viens no uzdevumiem uzradās arī virkne ar jautājumiem par alus darīšanu – protams, te labāk veicās tām komandām, kas ražotnē bija koncentrējušās uz klausīšanos, nevis degustēšanu. Pa kādai viltībai bijām sarūpējuši arī visā pārējā maršrutā, iepriekš visus pabrīdinot par sodiem, kas sagaidāmi, ja uzdevuma izpildes vārdā kāds sadomās pārkāpt ceļu satiksmes vai jebkādu citu noteikumu," atklāj viens no galvenajiem provokāciju autoriem Ralfiņš.

Pasākuma galvenais izaicinājums – pilnībā atteikties no papīra

Organizatori gan uzsver, ka pasākuma galvenais izaicinājums kā pašiem, tā arī dalībniekiem bija AROMS jaunā "zaļā" pieeja, kuras autors bija Mārtiņš Tauriņš – trešais "Spectre" un "AROMS 2019" organizatoru pārstāvis.

"To, ka jāatrod veids, kā atbrīvoties no drukātajām kartēm un neskaitāmajām lapām ar uzdevumiem vai bildēm, sapratām jau, pieņemot lēmumu par "AROMS 2019" organizēšanu. Šķita nejēdzīgi laikmetā, kur ikvienā dzīves jomā lietojam IT tehnoloģijas, viena atpūtas pasākuma vajadzībām jādrukā tik ļoti daudz papīra. Izpētījām, ka arī bez maksas ir pieejamas aplikācijas, kas maršrutu, uzdevumus un to izpildes kontroli ļauj īstenot virtuālajā vidē. Mēs izvēlējāmies bezmaksas aplikāciju "Actionbound", kas pēc GPS koordinātām dalībniekus veda uz katru nākamo kontrolpunktu, kur bija jāatrod un jānolasa QR kods, turklāt tā ļāva ērti iekļaut arī teksta un foto erudīcijas un atjautības jautājumus. Vairākkārt aplikāciju notestējām ar dažādas paaudzes un operētājsistēmu viedierīcēm, kas izmanto arī dažādus mobilo sakaru operatorus un riskējām. Rēķinājāmies, ka finišā dzirdēsim iebildumus no dalībniekiem par to, ka aplikācijā ir kļūmes, kaut kas šķiet pārāk sarežģīts vai citādi traucējošs, taču bijām maldījušies. Lai arī mobilajā aplikācijā pa kādam misēklim atrada gandrīz katrs dalībnieks, visi atzina – tā ir nesalīdzināmi ērtāka orientēšanās nekā neskaitāmo papīra lapu šķirstīšana un pāršķirstīšana. Orientēšanos aplikācijā pieņēma un atbalstīja katrs dalībnieks neatkarīgi no vecuma vai dzimuma, par ko prieks. Tas arī ļauj ieteikt līdzīgus mobilos risinājumus izmantot ikvienam līdzīga pasākuma organizatoram," tā Mārtiņš Tauriņš.

Turklāt, kas būtiski – aplikācija ļoti atviegloja iespēju sekot līdzi komandu sniegumam un rezultātu apkopošanu –, ja citkārt rezultātu skaitīšanai aiziet pat divas, trīs stundas, šogad komandu sarindošana pa vietām aizņēma vien pāris minūtes.

Līdzās pieredzējušiem alfistiem uz pjedestāla arī debitants

Tā drīz pēc finiša arī atklājās, ka godpilnajā trešajā vietā ierindojas Pēteris Lācis ar savu sievu un ilggadēju stūrmani Lailu, kas, startējot ar "Alfa Romeo Spider", pazīstami kā komanda "Nost ar jumtiem".

Sev un daudziem citiem par pārsteigumu, otro vietu izcīnīja AROMS debitanti, komanda "13. dzīvoklis" ar "Alfa Romeo 156", kur pilota atbildību uzņēmās Ervīns Spruksts, bet stūrmaņa uzdevumus risināja Jolanta Stutāne.

Savukārt "AROMS 2019" absolūtā uzvarētāja titulu ar "Alfa Romeo Spider" izcīna pieredzējusī alfistu komanda "Stresa nav" ar pilotu Juri Riekstiņu pie stūres un stūrmani Paulu pie leģendas lasīšanas.

Pēc uzvaras, kur vietu sadalījumu bija noteikuši vien daži punkti, Juris atzina, ka viņš kā pilots, kura galvenais uzdevums ir klausīties stūrmaņa norādījumos, pāreju uz "zaļo" principu bez papīra, pa īstam novērtēja pēc finiša, kad bija patīkami un pārsteidzoši konstatēt, ka mašīna nav pilna ar neskaitāmām uzdevumu lapām, kā tas ir citkārt.

Tomēr arī punktu skenēšanas princips un pati orientēšanās, lai arī sākotnēji bija izaicinājums, ātri tika apgūta. "Tehnoloģiju un moderno risinājumu ieviešana ir vērtīga un efektīva pieeja, ko ir vērts izmantot šādos pasākumos. Tiesa, konkrētais risinājums nepieļāva kļūdu labojumu, tas prasīja precizitāti katrā atbildē bez tiesībām ko labot un mainīt. Tādēļ, lai arī kopā ar Pēteri esam diezgan pieredzējusi komanda, no steigā pieļautām neuzmanības kļūdām neizbēgām. Uzvara šoreiz mums ir pārsteigums, tiesa – ļoti patīkams, kā nekā arī balva šogad ir lieliska. Būs aizraujoši veselu nedēļas nogali pavadīt braucienos ar skaisto "Alfa Romeo Giulia" vai "Stelvio", atliek vien izdomāt tam atbilstoši skaistu maršrutu," tā pēc uzvaras sacīja Juris Riekstiņš.

Nākamais lielais Alfa Romeo cienītāju salidojums jau oktobrī

"AROMS 2019" organizatori un dalībnieki atklāj ka jau pēc pāris mēnešiem – oktobrī – norisināsies tradicionālais alfistu salidojums "Rudens leģenda", kur, līdzīgi kā ikvienā citā kluba pasākumā, ir aicināts piedalīties katrs īstens "Alfa Romeo" cienītājs, kas atbilstoši kluba tradīcijām novērtē kvalitatīvu un saturīgu atpūtu domubiedru kompānijā.

Latvijas "Alfa Romeo" īpašnieku klubs ir viens no nedaudzajiem kādas auto markas cienītāju klubiem, kas ir dibināts 2000. gadu sākumā un kas aizvien ir aktīvs, ir interesants ne vien kluba dibinātājiem un biedriem, bet arī jauniem dalībniekiem.

Regulāri sanākot kopā, "Alfa Romeo" markas cienītāji, dalās savā praktiskajā pieredzē, ikdienā braucot ar Itālijas autobūves zīmola "Alfa Romeo" automašīnām, uztur saikni ar citu valstu "Alfa Romeo" klubiem un, veidojot aizraujošus pasākumus, vieno "Alfa Romeo" markas cienītājus, stiprinot viņos lepnumu par piederību leģendārajam itāliešu auto būves zīmolam.