Foto: Atklāti autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona atjaunotie posmi

Riebiņu novada Rušonas pagasta Kastīrē un Krustpils novada Atašienes pagasta svinīgi atklāti autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) divi pārbūvētie posmi – no Bašķiem līdz Preiļiem un no Steķiem līdz Atašienes krustojumam uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne (A12).

Atklāšanas pasākumos lentu grieza VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, SIA "YIT Infra Latvija tehniskais direktors Jānis Fedotovs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, SIA "Binders" valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja un Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne.

Atklājot pārbūvētos posmus, LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange uzsvēra, ka šis ir Latvijas garākais reģionālais ceļš, tas savieno Vidzemi un Latgali un ir ērtākais maršruts nokļūšanai no Krāslavas līdz Madonai. Pēc remontdarbiem tas ir ieguvis asfalta segumu visā garumā. Viņš arī pateicās būvniekiem, projektētājiem un būvuzraugiem par paveikto darbu.

Būvdarbus posmā no Bašķiem līdz Kastīrei "YIT Infra Latvija" uzsāka 2017. gada augustā. Projekta ietvaros pārbūvēts 13 km garais iepriekš nokalpojušais ceļa posms. Izbūvēta jauna segas konstrukcija: ieklātas divas kārtas asfalta, šķembu un salizturīgā kārta. Veikti apjomīgi zemes darbi – visā trases garumā notikusi ievērojama apjoma kūdras pamatu nomaiņa ar smilti un nostiprinātas nogāzes. Atjaunoti tilti pār Preiļupi un Jašu. Posmā ir uzlabota satiksmes drošība, atjaunota ūdens novades sistēma un sabiedriskā transporta pieturvietas. Būvdarbu līgumcena ir 17,464 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 85 procentus līdzfinansēja ERAF.

Posmā no Steķiem līdz Atašienei būvdarbus "Binders" uzsāka 2017. gada augustā, un to ietvaros pilnībā pārbūvēti ceļa pamati un ieklātas divas jaunas asfalta kārtas 11 kilometru garumā. Ceļā tika iztaisnoti vairāki līkumi, kā arī no monolīta betona pārbūvēta Neretas upes caurteka. Posmā ir uzlabota satiksmes drošība un atjaunota ūdens novades sistēma. Būvdarbu līgumcena ir 9,477 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 85 procentus līdzfinansēja ERAF.

Abos posmos remontdarbus apgrūtināja stipras lietavas, kuras 2017. gadā skāra Latgali. Posmā no Steķiem līdz Bašķiem, kur tika izbūvēta caurteka Neretas upei, lietavu laikā upe izgāja no krastiem, savukārt posmā no Preiļiem līdz Bašķiem ceļa pamatu stabilizācijai bija jāmaina grunts līdz pat deviņu metru dziļumam, un šos darbus arī pamatīgi apgrūtināja stiprais lietus. Lietavu dēļ remontdarbu zonās grunts bija pārmitrināta, tāpēc caurbraukšana bija apgrūtināta. Šodien, atklājot pārbūvētos ceļa posmus, būvnieki pateicas vietējiem iedzīvotājiem par izpratni un pacietību.

Valsts reģionālais autoceļš P62 ir garākais reģionālais autoceļš Latvijā, tā kopgarums ir 148,3 km. Pēc grants seguma posma no Steķiem līdz Atašienes krustojumam pārbūves šis ceļš tagad ir asfaltēts visā tā garumā. Garantijas laiks būvdarbiem ir pieci gadi. Ja šajā period tiek konstatēti kādi būvdarbu defekti, tos būvnieki labo par saviem līdzekļiem.