Foto: 'Ātrā palīdzība' uz izsaukumiem dosies ar jauniem un īpaši aprīkotiem auto

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ārstu speciālistu brigādēm iegādātas divas jaunas, speciāli aprīkotas automašīnas uz "Toyota Hilux" pikapa bāzes. Īpaši sarežģītās situācijās palīgā citiem NMPD mediķiem ar tām dosies abas Rīgā izvietotās speciālās brigādes, kurām izsaukumu intensitāte ir vislielākā un kuras pie pacientiem dodas ne tikai galvaspilsētā, bet bieži vien uz novadiem līdz pat 100 kilometru attālumā no Rīgas un nepieciešamības gadījumā arī vēl tālāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ārsta speciālista brigādes ir viens no dienesta īpašajiem resursiem. Uz izsaukumiem tajās dodas pieredzējis reanimatologs anesteziologs vai neatliekamās medicīnas ārsts kopā ar ārsta palīgu, kurš vienlaikus ir arī autovadītājs. Šo brigādi nevar izsaukt pats pacients. To piesaista mediķi, kuri jau strādā izsaukuma vietā, vai to uz notikuma vietu nosūta dispečercentrs, ja ir noticis negadījums ar daudz cietušajiem.

Atšķirībā no ierastajām brigādēm, kuras izsaukumos dodas ar lielajiem operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekļiem, šī brigāde pārvietojas ar vieglo auto un pacientus tajā nepārved. Ārstu speciālistu brigāde strādā notikuma vietā, stabilizējot kritiskā stāvoklī esošus pacientus.



Ja ārsta palīdzība nepieciešama arī transportēšanas laikā, tad ārsts atrodas lielajā operatīvajā transportlīdzeklī pie pacienta, bet speciālās brigādes auto viņus pavada. Tāpat šī brigāde tiek sūtīta pretim ārsta palīgu brigādēm, piemēram, ja uz slimnīcu Rīgā no attālākām vietām jāved pacients smagā stāvoklī.

Ārsta speciālista brigādes vadītājs reanimatologs anesteziologs Viktors Gorovenko: "Infarkts, insults, smagas traumas, avārijas ar daudz cietušajiem – tie ir izsaukumi, kad visbiežāk nepieciešama mūsu palīdzība. Nodrošinot atbalstu ārsta palīgu brigādēm, pandēmijas apstākļos steidzam arī pie ļoti smagi slimiem Covid-19 pacientiem. Seniori, cilvēki spēka gados, arī bērni ir mūsu pacienti, bet izsaukuma vietas, kurp mums jānokļūst, ir visdažādākās. Mūsu pacienti nav tikai Rīgā. Cietušajiem palīdzību nākas sniegt arī mežā, pļavas vidū vai pludmalē, tāpēc ar jaunajiem operatīvajiem transportlīdzekļiem nokļūšana izsaukuma vietā būs daudz ērtāka. Arī auto specifiskā izbūve un ietilpība dod daudz priekšrocību strādāt ērtāk un operatīvāk."

Ārsts Viktors Gorovenko ir viens no tiem mediķiem, kurš kopā ar dienesta transporta ekspertu Arti Bergu piedalījās ārsta speciālista brigādes transportlīdzekļa specifikācijas izveidē. Automašīnas pēc dienesta mediķu ieteikumiem izbūvētas un pielāgotas operatīvā dienesta vajadzībām.

Salīdzinot ar iepriekš ārstu speciālistu rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem, jaunie auto ir augstāki, uz ceļa pamanāmāki, ar tiem vieglāk pārvietoties pa dubļiem, smiltīm, uzbraukt uz augstām ceļa apmalēm.

Jaunā transportlīdzekļa aizmugurē ir ietilpīgs nodalījums ar iebūvētu apsildāmu konteineru dzīvību glābjošajam aprīkojumam. Tajā izveidotas divas liela izmēra ērti izvelkamas atvilktnes, kurās pārskatāmi izvietots mediķu darbam nepieciešamais aprīkojums. Speciāla aprīkojuma konteinera esamība palielina sēdvietu skaitu auto salonā, kas dos iespēju veiksmīgāk organizēt jauno kolēģu apmācību, dodoties līdzi izsaukumos.

Ārsta speciālista brigādes dienestā veidotas pakāpeniski no 2015. gada. Līdz 2019. gadam tādas dienestā bija tikai trīs, bet šobrīd to skaits ir dubultots, un nu tādas ir visos reģionos. Katru dienu 24 stundu režīmā dežurē sešas šādas brigādes, kas izvietotas Jelgavā, Grobiņā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā. Lai nodrošinātu operatīvu ierašanos izsaukumu vietās tuvā un tālā apkārtnē, galvaspilsētā abas speciālās brigādes dislocētas stratēģiski Daugavas abos krastos.

NMPD iecere izveidot ārstu speciālistu brigādes katrā Latvijas reģionā ir nesusi rezultātu. Kā liecina dienesta dati, tas devis lielākas iespējas smagos un sarežģītos izsaukumos glābt vairāk dzīvību. Pērn šīs brigādes devušās 3989 izsaukumos, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā 2018. gadā, kad visā Latvijā ikdienas režīmā dežurēja tikai trīs šādas speciālas brigādes. Tāpat ārstu speciālistu brigādes pagājušajā gadā veikušas 196 veiksmīgas reanimācijas, izglābjot 56 dzīvības vairāk nekā gadu iepriekš.