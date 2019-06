Foto: Baltijā prezentēta VW jaudīgākā 'GTI' versija – 'Golf GTI TCR'

"Volkswagen GTI" automobiļiem īpaši veltītā pasākumā, kas 12. jūnijā norisinājās Lietuvas pilsētas Kauņas "Nemuno Žiedas" trasē, kopā ar pārējām "GTI" modifikācijām – "Polo GTI", "Golf GTI Performance" un "up! GTI" – tika prezentēta visjaudīgākā "Golf GTI" modifikācija "TCR", kas tagad pieejama Baltijas valstīs.

Pasākuma ietvaros notika arī unikālā sacīkšu automobiļa "Polo GTI R5" prezentācija, kurā piedalījās arī "Juta Racing" autosporta komanda.

Dizains, jauda un veiktspēja ir neatņemamas īsta sportiskā automobiļa īpašības. Jaunā "Golf GTI TCR" divu litru turbo dzinējs attīsta 290 ZS jaudu (no 5400 līdz 6400 apgriezieniem minūtē). Tādējādi šis modelis ir par 45 ZS jaudīgāks salīdzinājumā ar pašreizējo "Golf GTI Performance" versiju.

"TCR" modifikācijai jau standarta aprīkojumā ir septiņu pārensumu DSG automātiskā pārnesumkārba un bagātīgs aprīkojums. Lai nodrošinātu atbilstošu dzesēšanu un spētu pārvaldīt palielināto dzinēja jaudu jebkurā situācijā, "Golf GTI TCR" aprīkots ar diviem papildu ūdens radiatoriem priekšā, līdzīgi kā tas ir pilnpiedziņas "Golf R" gadījumā.

Rūpnieciski ierobežotais maksimālais ātrums ir 250 km/h, taču to iespējams palielināt līdz 260 km/h, likvidējot elektronisko maksimālā ātruma (Vmax) ierobežotāju. Neatkarīgi no tā, kur digitālā spidometra rādītājs apstāsies, jumta malā izvietotais spoilers aizmugurējai asij nodrošinās nepieciešamo piespiedējspēku. "Golf GTI TCR" paātrinājumu no vietas līdz 100 km/h sasniedz 5,6 sekundēs.

"Golf GTI TCR" jau standarta aprīkojumā pieejamas tādas tehnoloģijas kā sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", jaunākās paaudzes digitālo mērinstrumentu panelis "Multi Color Active Info Display" un LED priekšējie lukturi. Tāpat standarta aprīkojumā pieejams arī priekšējās ass diferenciāļa bloķētājs, perforēti bremžu diski, braukšanas profila izvēle, īpaša dizaina sēdekļi un ekskluzīva daudzfunkcionālā sporta stūre. Šī modeļa sākuma cena Latvijā ir 39 814 eiro, ieskaitot PVN.

"Golf GTI" ir pasaulē veiksmīgākais kompaktklases sporta automobilis. Septiņu paaudžu laikā saražoti un pārdoti gandrīz 2,3 miljoni šo ikonisko automobiļu. Kopš pirmā "GTI" automobiļa debijas 1976. gadā šī "Golf" modeļa DNS nav mainījies – kompakta hečbeka virsbūve, mazs svars, izveicīgs četru cilindru dzinējs, priekšējo riteņu piedziņa, stingra balstiekārta, sarkanas līnijas radiatora dekoratīvajā režģī un agresīvāka veidola dizains.