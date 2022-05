Foto: Četru 'Citroen' modeļu debija Baltijas lielākajā auto izstādē

Rīgas autošovā "Auto 2022" franču ražotājs "Citroën" demonstrējis virkni jaunumu. Īpašā preses konferencē, kas notika piektdien, "Citroën" pārstāvji ne tikai parādīja, kā izskatās elektrificēta un ilgtspējīga nākotne, bet arī prezentēja četrus pilnīgi jaunus modeļus, kas ir īpaši gaidīti Baltijā.

Rīgā notiekošā auto izstāde ir lielākais nozares pasākums Baltijas valstīs, kurā ik gadu tiek prezentēti reģiona svarīgākie jaunumi. Šeit pārstāvētas markas no visas pasaules, kā arī tiek demonstrēti auto rūpniecības tehnoloģiskie jauninājumi un ekskluzīvi modeļi. "Citroën" šogad te izrādījis savus inovatīvākos produktus.

Franču ražotājs savā stendā bija izlicis piecus modeļus: jaunos "plug-in" hibrīdus "C5 X" un "C5 Aircross", elektrisko "ë-Berlingo", pasaulslaveno "Ami" un kompaktā segmenta elektroauto "ë-C4". Četriem no tiem – "C5 X", "C5 Aircross", "ë-Berlingo" un "Ami" – tā ir debija Baltijas tirgū. Visiem šiem "Citroën" modeļiem ir piecu gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma.



Zem "C5 X" pārsega atrodas 180 ZS iekšdedzes benzīna dzinējs, kas strādā pārī ar elektromotoru. Sistēmas kopējā jauda ir 225 ZS, griezes moments – 360 Nm. Ražotājs uzsver, ka, "plug-in" hibrīda sistēmas akumulatoru uzlādējot ik dienu, ar "C5 X" var braukt arī tikai elektriskajā režīmā. Ar vienu uzlādi šis modelis spēj veikt līdz 55 km, un tā maksimālais ātrums elektriskajā režīmā ir 135 km/h. Darbojoties tikai ar elektrību, "C5 X" nerada nevienu gramu oglekļa dioksīda. Savukārt jauktajā režīmā izmešu daudzums ir tikai 29 g/km CO₂ (pēc WLTP testa datiem).

Arī jaunais "C5 Aircross", kuram ir moderna krosovera virsbūve un hibrīda sirds, izpelnīsies uzmanību Baltijas valstīs. Ar elektrību vien modelis var nobraukt aptuveni 50 km (WLTP ciklā), bet hibrīdrežīmā izmešu daudzums ir tikai 32 g CO₂ uz kilometru. Turklāt šī "plug-in" hibrīdauto akumulatoru var uzlādēt vien divās stundās.

Rīgas autošovā "Citroën" elektrificētajā stendā bija apskatāmi trīs pilnībā elektriski automobiļi: "ë-C4" un divi modeļi, kas piedzīvoja debiju, – tie ir "ë-Berlingo" un "Ami".

Universālajam vieglajam auto "ë-Berlingo" ir septiņas sēdvietas. Kā norāda ražotājs, neatkarīgi no ceļojuma mērķa autobraucēja rīcībā ir salons ar 4000 litru ietilpību, tāpēc tajā varēs ielikt visu nepieciešamo. Bagāžnieka lielums atkarībā no izvēlētās versijas ir no 775 līdz 1050 litriem.

Mazais "Citroën Ami" līdz ar prezentāciju Rīgas autošovā piektdien piedzīvoja debiju arī Latvijas tirgū. Ekskluzīvais modelis ir viens no retajiem mazajiem elektroauto, ar kuru drīkst braukt jau no 16 gadu vecuma. Tajā ir divi sēdekļi, stilīgs un vienkāršs interjers, savukārt eksterjers, izmantojot visdažādākās detaļas, ir viegli pārveidojams atbilstoši pircēja vēlmēm un gaumei. Ar pilnu akumulatora uzlādi, kas aizņem tikai trīs stundas no mājsaimniecības elektroligzdas, "Ami" spēj nobraukt līdz 75 km distanci.