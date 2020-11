Foto: Ekoloģiski tīra māja uz riteņiem ar IKEA mēbelēm

Amerikāņu treileru ražotājs "Escape Homes" prezentējis jaunu projektu "Tiny Home" – ekoloģiski tīru māju uz riteņiem. Kempera interjers paredzēts diviem cilvēkiem un ir pilnībā mēbelēts ar IKEA produktiem.

Divasu treileris "Tiny Home" izgatavots uz "Escape Homes" izstrādātā "Vista Boho XL" modeļa bāzes. Apdzīvojamā platība tajā ir 17,3 kvadrātmetri, kas ietver guļamvietu, viesistabu, ēdamvietu, kā arī virtuvi un tualeti.

Ņemot vērā, ka kompānija jauno projektu pozicionē kā ekoloģiski tīru, uz treilera jumta inženieri izvietojuši saules paneļus, kas ar elektroenerģiju nodrošina apgaismojumu un ūdens sildītāju.

"Tiny Home" interjers ir iekārtots ar mēbelēm no IKEA kataloga. No šī zviedru ražotāja ir uzstādīta virtuves iekārta, kas izgatavota no pārstrādātas plastmasas, saliekams koka ēdamgalds, kā arī gulta, plaukti un sanitārais mezgls. Savukārt treilera sienas ir nokrāsotas baltas, lai vizuāli palielinātu platību.

Lai arī "Tiny Home" ir patiešām maza māja, šī projekta realizācijai bija nepieciešams pusgads darba, no kura divi mēneši vien tik veltīti IKEA kataloga pētīšanai un mēbeļu izvēlei.

Kā preses paziņojumā norāda "Escape Homes", saistībā ar Covid-19 pandēmiju pieprasījums pēc treileriem ir pieaudzis, īpaši starp klientiem, kuri vēlas dzīvot pašizolācijā. Turklāt šāda sadarbība ar IKEA ļauj palielināt šāda dzīvesstila pievilcību.

"Tiny Home" treilera cena bez IKEA mēbelēm ir 47 550 ASV dolāri (40 tūkstoši eiro). Savukārt ar visu IKEA aprīkojuma tā cena sasniedz 63 350 dolārus (53 573 eiro).