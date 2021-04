Foto: 'Fiqsy' atklāj publiskai lietošanai divas elektromobiļu uzlādes vietas Rīgā

Mobilitātes zīmols "Fiqsy" atklājis publiskai lietošanai divas jaunas elektroauto uzlādes vietas Rīgā, tādējādi nodrošinot kopumā astoņus pieslēguma punktus.

"Fiqsy" uzlādes stacijas atrodas pilsētniekiem viegli pieejamās un bieži apmeklētās vietās. Pirmās četras elektrisko automobiļu uzlādes stacijas "Fiqsy" uzstādīja 2020. gadā pie tirdzniecības un izklaides centra "Akropole" – sākotnēji tajās varēja uzlādēt tikai "Fiqsy" koplietošanas auto.

Atklājot jaunu elektroauto uzlādes vietu iepirkšanās centrā "Olimpia", "Fiqsy" vienlaikus atklāj savu uzlādes tīklu publiskai lietošanai – turpmāk tajā būs iespējams uzlādēt jebkuru elektrisko automobili, izmantojot "Fiqsy" aplikāciju. Turklāt "Fiqsy" koplietošanas auto var uzlādēt "Fiqsy" tīklā bez maksas.



Eiropas Komisijas 2019. gadā noteiktais "Eiropas zaļais kurss" paredz, ka Eiropā līdz 2050. gadam transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina par 90%. Saskaņā ar "Eiropas zaļo kursu" Latvija ir izstrādājusi Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam, kas nosaka, ka Latvijai līdz 2027. gadam siltumnīcas efekta gāzu emisija transporta sektorā jāsamazina par 16,9%, kā arī jāpalielina bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvaru visu transportlīdzekļu skaitā līdz 2%, vienlaikus uzlabojot attiecīgo infrastruktūru.

"2021. plānojam palielināt "Fiqsy" klientiem pieejamo koplietošanas e-auto skaitu līdz 250. Strādāsim, lai radītu tādu infrastruktūru, kurā elektroauto lietotāju automobiļa uzlādi varēs iekļaut savā ikdienas ritmā un maršrutā – iepērkoties tirdzniecības centrā vai darba tikšanās laikā uzlādējot auto nākamo dienu braucieniem," norāda Māris Avotiņš, "Fiqsy" vadītājs un līdzīpašnieks.

"Zaļās mobilitātes infrastruktūras aktīvākai attīstībai ir nepieciešams, lai tās izveidē iesaistītos arī uzņēmēji, tirdzniecības centri, dzīvojamo un biroja ēku pārvaldnieki. Mums ir pieredze un risinājumi – esam gatavi tajos dalīties, lai nodrošinātu uzņēmumiem un pilsētu iedzīvotājiem videi draudzīgu mobilitātes risinājumu un ērtu infrastruktūru tā lietošanai. Jo vairāk cilvēku un uzņēmumu ikdienā lietos elektriskos automobiļus, jo straujāk attīstīsies zaļās mobilitātes infrastruktūra – rezultātā dzīvosim un strādāsim veselīgākā un ērtākā vidē," komentē Avotiņš.

Latvijā elektriskā transporta infrastruktūra attīstās, padarot to ne tikai par videi saudzīgu, bet arī ērtāku transporta veidu. Piemēram, Rīgā elektroauto var bez maksas novietot "Rīgas Satiksmes" pārvaldītajās autostāvvietās. E-auto ir atļauts pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslām – tas ļauj izvairīties no sastrēgumiem aktīvās satiksmes stundās. Braucot ar elektroauto, nav jāmaksā par iebraukšanu Jūrmalā, kas vasarā ir viena no iecienītām atpūtas vietām.

"Fiqsy" ir Latvijas uzņēmums, kas piedāvā Rīgas un citu pilsētu iedzīvotājiem mobilitātes pakalpojumus. 2019. gadā tas ienācis Latvijas tirgū ar 500 koplietošanas elektriskajiem skrejriteņiem. 2020. gada vasarā uzņēmums izveidoja Latvijā pirmo koplietošanas elektrisko autoparku, iegādājoties 100 jaunas "Renault Zoe" automašīnas.