Foto: 'Jaguar' sportisko modeļu trases diena Biķerniekos

Pirmdien, 30. maijā, Biķernieku trasē interesentiem bija iespēja izmēģināt angļu markas "Jaguar" spēcīgākos auto – "F-Type" un "F-Pace SVR".

Uz Rīgu atvestie auto bija aprīkoti ar V8 kompresordzinēju – "Jaguar" 32 vārstu sirds ar piespiedu pūti joprojām ir unikāla, bet Eiropas uzņemtais emisijas samazināšanas kurss nozīmē, ka lielie kaķi, kuru krūtīs tā skan, jau drīz nonāks reto sugu sarakstā.

Arī "Jaguar" savu nākotni saista ar videi saudzīgu luksusu, un uzņēmuma redzējums atspoguļojas tā stratēģijā "ReImagine". Tā paredz, ka jau no 2025. gada visi jaunie modeļi būs pilnībā elektriski, un "Jaguar" plāno, ka līdz desmitgades beigām tā piedāvājumā būs tikai bezizmešu mašīnas.

"Jaguar" jau tagad piedāvā "I-Pace" – elektromobili, kas ir apliecinājis daudzās e-auto priekšrocības, taču kā eksperti, tā ierindas braucēji ir vienisprātis, ka būs nepieciešams kāds laiks, līdz elektriskie spēkrati spēs dāvāt tādas emocijas, kādas pārpārēm rada spējīgākie iekšdedzes "Jaguar".



"Mēs dzīvojam interesantā laikā. No vienas puses, šķiet, ka ātro iekšdedzes mašīnu dienas ir skaitītas, un ir nedaudz skumji to apzināties. Taču, pārāk aizraujoties ar sērošanu un ziņām par jaunākajiem elektroauto, var palaist garām to, ka daudzi pazīstami sportiskie modeļi pašlaik ir savas attīstības zenītā. To veiktspēja ir vienkārši fantastiska, un emocionālajā līmenī tai nav alternatīvu. Dinamika un vadāmība ir labāka nekā jebkad agrāk, un mēs šodien atkal pārliecinājāmies, ka tas pilnā mērā attiecas arī uz ātrajiem "Jaguar"," teic viens no "Jaguar Experience Tour" dalībniekiem, "TV Auto ziņu" producents Aldis Zelmenis.

V8 tradīcijas un SuperSUV

"Trešās paaudzes V8 kompresordzinējs "Jaguar" programmā ir kopš 2009. gada un visu šo laiku ir ticis attīstīts. Taču tās ir tehniskas detaļas. Manuprāt, pats galvenais ir motora īpašais raksturs, ko veido neekoloģisks darba tilpums un kompresors. Tam ir savs skanējums, un motors ir ideāli piemērots arī ikdienai – jau no zemiem apgriezieniem bez aiztures ir pieejams pamatīgs griezes moments. Tas ir tāds džentlmeņa sportiskā auto motors – spēcīgs, bet bez ārišķīgas agresijas," stāsta "Delfi Auto" redaktors un klasiska "Jaguar" modeļa īpašnieks Raimonds Zandovskis.

V8 dzinējam ir vairākas jaudas pakāpes. Uz Rīgu atvestajās "F-Type R-Dynamic" automašīnās tas attīstīja 450 ZS, savukārt ekstrēmākajā versijā maksimālā jauda sasniedz 575 ZS. Savukārt "F-Pace SVR" motors piedāvā 550 ZS jaudu un 700 Nm griezes momentu.

"Special Vehicle Operations" (SVO) nodaļā radītais SVR (no "Special Vehicle Ratings") izceļas ne tikai ar iespaidīgu paātrinājumu (četras sekundes līdz 100 km/h), bet arī ar sportisku vadāmību. To nodrošina speciāli izstrādāti balstiekārtas elementi, no kuriem daļu modernizēja 2021. gadā. Standarta pilnpiedziņas transmisija ir noregulēta tā, lai 70 procentus griezes momenta pievadītu aizmugurējiem riteņiem, savukārt, ieslēdzot "Dynamic" režīmu, "F-Pace SVR" kļūst gandrīz par klasiskās piedziņas auto, jo aizmugurējie riteņi saņem 90 procentus vilkmes.

"F-Pace" nav iespējams nepamanīt ne trasē, ne uz ielas, jo izceļas ar 22 collu diskiem, īpaša dizaina buferiem un citiem ekskluzīviem dizaina elementiem, ieskaitot īpašu krāsojumu.

"Superātrie krosoveri ir vitāli svarīgs tirgus segments, tāpēc nav brīnums, ka "Jaguar" tajā vēlējās ieņemt savu vietu – un "F-Pace" ir labs izejmateriāls. Sporta auto puritāņi šo žanru neatzīst, taču, manuprāt, angļiem ir iznācis interesants nišas produkts, kas praktiskumu, augstvērtīgu dizainu un greznību apvieno ar diezgan brutālu dinamiku. Tirgū netrūkst pircēju, kam patīk tieši šāda pretmetu savienība, turklāt "Jaguar" gluži vienkārši ir citāds nekā vācu un itāļu mašīnas," spriež Zelmenis.

Biķernieku trase – ideāls emociju poligons

Nesen modernizētajam "F-Type" ir pilnībā no alumīnija izgatavota virsbūve, un modelis ir pieejams gan ar kupejas, gan kabrioleta virsbūves tipu. Sportiskajam automobilim nepieciešamo dinamiku nodrošina trīs dzinēji: "P300" versijā tas ir divu litru turbomotors ar 300 ZS; "P450" – piecu litru V8 kompresormotors ar 450 ZS; savukārt modeļa versiju klāsta virsotnē esošajam "F-Type R" paredzētais V8 attīsta 575 ZS jaudu. Lai 700 Nm griezes moments efektīvi sasniegtu ceļu, pašai jaudīgākajai versijai ir visu riteņu piedziņa, kas pēc izvēles ir pieejama arī "F-Type R-Dynamic" ar 450 ZS dzinēju.

"Par to, cik cieši "F-Type" gājis leģendārā "E-Type" pēdās, lai spriež citi, bet man patīk, ka mūsdienu uzpūsto auto pasaulē šis modelis ir diezgan kompakts. Arī interjerā ir labs līdzsvars, jo kabīne it kā nav liela, taču tajā nav par šauru," saka Zandovskis.

1966. gadā atklātā Biķernieku trase ir lielākais motorsporta komplekss Baltijas valstīs, un ir grūti iedomāties labāku vietu, kur demonstrēt sporta modeļu dinamiku un pilnībā sajust to varējumu. Taisnajos posmos auto var attīstīt vairāk nekā 200 km/h, bet, tuvojoties līkumiem, pamatīgs pārbaudījums jāiztur pat pašām labākajām bremzēm. Plus īpašu izaicinājumu gan tehnikai, gan braucējiem met trases reljefs. Šāda trase demonstrē labāko, uz ko spējīgi auto, un neļauj palikt nemanītam nevienam trūkumam. Tāpēc spēkrati, kas nokārtojuši ieskaiti Biķerniekos, faktiski saņem neoficiālu veiktspējas apliecinājumu – ja tie izturējuši šeit, tad ir gatavi jebkam.

"450 zirgspēki ir iespaidīgs skaitlis, un pēc trases sesijas es teiktu, ka tas ir optimāli, jo īpaši apvienojumā ar visu riteņu piedziņu, kas sniedz papildu drošību. "Jaguar" pluss joprojām ir stingra, bet komfortabla balstiekārta un intuitīva vadāmība, kas neprasa īpašu adaptēšanos pat lielā ātrumā. Taču mana galvenā dienas atziņa ir – ja vien ir iespējams, šādus ātrus un efektīgus auto vajag baudīt, kamēr tie vēl ir pieejami. Kas zina, cik ilgi vēl būs dabūjami tādi jaunie auto, kuru dēļ gribēsies piecelties agrāk svētdienas rītā un izbraukt braukšanas pēc," rezumē "Delfi Auto" redaktors.