Foto: Jaunpilī izbūvēts valsts ceļu tīklā vienīgais kokbetona konstrukcijas tilts

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Jaunpilī līdzās pilij svinīgi tika atklāts pārbūvētais tilts pār Bikstupi. Tilts atrodas uz vietējā autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) un tas ir vienīgais kokbetona konstrukcijas tilts visā valsts ceļu tīklā.

"Tilts ir izbūvēts vēsturiskajā vietā, līdzās Jaunpils pilij, un tā konstrukcija un ārējais izskats ir izvēlēts atbilstošs šai vietai. Tilts ir sanācis gan skaits, gan ilgmūžīgs, domāju, ka to novērtēs arī nākamās paaudzes, kā arī visi tūristi, kas apmeklēs Jaunpils pili," saka VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Šādas konstrukcijas tilts, protams, izmaksā dārgāk, nekā vienkārša dzelzsbetona plātne, taču tam klāt nāk pievienotā vērtība, ko tas nes apkārtnei kā lieliska, skaista inženiertehniska būve, uzsver Lange.

Tilta būvdarbu ietvaros pilnībā tika nojaukts vecais pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados izbūvētais un savu laiku nokalpojušais tilts, kas bija vienkārša dzelzsbetona plātne. Tiltam ir izbūvēti jauni krasta balsti, pāļi, līmētas koka sijas un dzelzsbetona plātne. Koka sijas ar dzelzsbetona plātni ir sajūgtas vienotā konstrukcijā. Valsts autoceļu tīklā tas ir vienīgais kokbetona konstrukcijas tilts.

Sijas izgatavotas no Sibīrijas lapegles, kas ir izturīgākais un piemērotākais koks šādām konstrukcijām un ceļu uz Jaunpili mērojis no Čukotkas Krievijas Tālajos austrumos. Drošības barjeras ir metāla un koka apvienojums un nākušas no Itālijas. Mūsu pašu kalēju izgatavotas ir norobežojošās metāla ķēdes pie akmens stabiem tilta pieejās.

Tagad tilts ir nedaudz platāks, garāks un ērtāks satiksmei un gājējiem – tā vienā pusē izbūvēta gājēju ietve. Būvdarbi tika uzsākti šī gada maijā un tiem bija atvēlētas 190 kalendārās dienas. Darbus veica SIA "Rīgas tilti" par līgumcenu 634 344 eiro (ar PVN), ko finansēja valsts budžets.

Tilta atklāšanas sarīkojumā piedalījās LVC Bikstupes tilta projekta vadītājs Aigars Geide, "Rīgas tilti" valdes priekšsēdētājs Albīns Jasaitis un Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere (ZZS).