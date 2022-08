Foto: Latvijā atklāts 'Maserati' salons un prezentēts jaunākais modelis 'Grecale'

"Maserati" prezentējis leģendārā zīmola papildinājumu "Grecale" apvidnieku un reizē oficiāli atklājis "Maserati Rīga" dīlera salonu Rīgā, Krasta ielā. Jauno modeli "Maserati Rīga" salonā prezentēja Itālijas vēstnieks Latvijā Alessandro Monti.

"Esam pamanījuši, ka arvien straujāk paplašinoties automašīnu tirgum, autovadītāji arvien biežāk izvēlas itāļu auto zīmolus. Arī "Grecale" prezentācija iezīmē īpašu un svarīgu "Maserati Rīga" posmu – šī pasākuma kontekstā vienlaicīgi jaunā modeļa atklāšana sakrita ar "Maserati Rīga" salona atklāšanu," norāda "Maserati Rīga" pārdošanas vadītājs Uvis Braunfelds.

"Maserati" fani noteikti atcerēsies pirmo "Maserati" iesaistīšanos apvidnieku segmentā ar "Levante" modeli. Tāpat kā "Levante", arī jaunais "Grecale" ir pieejams "GT", "Modena" un jaudīgā "Trofeo" versijā.



"GT" un "Modena" versijā "Grecale" ir pieejama ar 2,0 litru daļējā hibrīda dzinēju, kas attīsta 300 ZS jaudu "GT" versijā un 330 ZS – "Modena" modifikācijā. Savukārt "Trofeo" versijā "Grecale" piedāvā 3,0 litru V6 "Neptuno" dzinēju ar 530 ZS.

"Grecale" drīzumā būs pieejams arī pilnībā elektriskajā versijā ar nosaukumu "Folgore".

Divi lieli skārienjutīgie ekrāni veido informācijas un izklaides sistēmas un klimata vadības ierīces centrālo daļu, savukārt mehāniskās pārnesumu pārslēgšanas pogas sadala 12,3 collu ekrānu augšpusē un 8,8 collu ekrānu apakšpusē. Izmantojot "Maserati Intelligent Assistant" (MIA), kas ir pielāgots lietošanai ar "Android Auto" un "Apple CarPlay", var piekļūt plašam vadības ierīču klāstam uz lielā 12,3 collu ekrāna, tostarp navigācijas, multivides, braukšanas režīmu, automašīnas iestatījumu, lietotņu un citu funkciju klāstam.



"Grecale" dizains papildina jauno "Maserati" zīmola stilu, kas kopš "MC20" modeļa grezno visus jaunos "Maserati" modeļus. Automašīnas priekšpuse izceļas ar zemu un izteiksmīgu radiatora režģi ar ikonisko Trīsžuburu. "Grecale" profilā ir skaidri saskatāms kontrasts starp līniju tīrību un tehniskajām detaļām, bet katra nozīmīgākā detaļa ir aprīkota ar oglekļa šķiedras elementiem.

Savukārt aizmugurējo lukturu bumeranga formu iedvesmoja Džordžeto Džudžāro (Giorgetto Giugiaro) izstrādātais "3200 GT" modeļa dizains. Tie veido siluetu, kas padara "Grecale" līdzīgu sporta kupejas modelim.

"Automašīnas cena ir, sākot no 83 890 eiro. Salīdzinot ar konkurentiem, "Maserati Grecale" cena ir viena no labākajām savā segmentā. "Maserati" gadā kopumā saražo 44 000 automobiļu, no kuriem vairāk nekā puse – 24 000 – būs tieši "Grecale" modeļi," rezumē Braunfelds.