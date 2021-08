Foto: Latvijā pirmizrādi piedzīvo jaunākais 'Audi' elektroauto 'Q4 e-tron'

Ceturtdien, 12. augustā, savu pirmizrādi Latvijā piedzīvoja pilnībā elektriskais kompaktklases SUV "Audi Q4 e-tron", kam ir nozīmīga loma "Audi" zīmola elektrifikācijas stratēģijā.

"Maijā uzsākām mūsu pirmā pilnībā elektriskā apvidus automobiļa "Audi Q4 e-tron" tirdzniecība Latvijā un auto ir raisījis ievērojamu pašmāju elektroauto cienītāju interesi. Esam gandarīti, ka jaunie īpašnieki pie saviem jaunākās paaudzes elektroauto tiks jau pavisam drīz un ka pa Latvijas ceļiem ikdienā dosies videi saudzīgs auto, tādējādi mazinot autotransporta radīto ekoloģiskās pēdas nospiedumu," komentē Ilgvars Ļubka, "Audi" zīmola vadītājs Latvijā un Lietuvā.

Ar 4,59 metru garumu tas pasažieriem salonā piedāvā plašumu, kas pārsniedz kompaktklases robežas. Interjerā pieejamā telpa ir salīdzināma ar to, ko piedāvā pilnizmēra SUV. Bagāžas nodalījums arī piedāvā lielāku ietilpību salīdzinājumā ar to, kas ierasti pieejama kompaktklasē. Atkarībā no aizmugurējo sēdekļu atzveltņu pozīcijas bagāžas nodalījuma ietilpība ir no 520 līdz 1490 litriem, kā arī tas var vilkt piekabes ar svaru līdz 1000 kg.

Nozīmīga papildu priekšrocība ikdienā ir veicamais attālums – "Q4 40 e-tron" ar vienu akumulatora uzlādi spēj nobraukt līdz 520 kilometriem (WLTP ciklā). Pateicoties maksimālai uzlādes jaudai ar 125 kW, ideālos apstākļos automobilis 10 minūtēs spēj uzlādēt pietiekamu jaudu, lai nobrauktu aptuveni 130 kilometrus.



Papildu tam "Q4 e-tron" sportiskajam "S line" interjeram pieejama sēdekļu apdare, kas satur lielu otrreiz pārstrādāta poliestera daudzumu. Katram sēdeklim izmantotas aptuveni 26 pārstrādātas 1,5 litru PET pudeles.

Ar "Q4 e-tron" "Audi" sper nākamo soli savu elektrisko modeļu dizainā. Virsbūves līnijas ir ar izteiktām proporcijām – īsa priekšējā pārkare, lieli riteņi un izteikti "muskuļi", savukārt tā aerodinamiskās pretestības koeficients ir 0,28. Pirmo reizi pasaulē ir pieejama digitālā apgaismojuma izvēles iespēja – autovadītājs MMI skārienjutīgajā vadības sistēmā var izvēlēties četrus gaismas dizaina veidus.

Šim modelim ir izstrādāta pilnīgi jauns stūresrats ar tās skārienjutīgajām virsmām, ko autovadītājs izmanto, lai vadītu digitālo instrumentu paneli. Informācijas un izklaides, kā arī navigācijas sistēma tiek vadīta, galvenokārt izmantojot MMI skārienjutīgo ekrānu.

Papildu komplektācijā "Audi Q4 e-tron" var tikt aprīkots ar vēl kādu inovāciju – paplašinātās realitātes "head-up" displeju. Tas izmanto atsevišķu asistentu sistēmu sniegtu informāciju un demonstrē navigācijas simbolus reālajā vidē, lai autovadītājs tos spētu ērti saredzēt. Šī informācija tiek dinamiski attēlota uz vējstikla, kur tā tiek atveidota kā virtuāls, peldošs attēls aptuveni 10 vai vairāk metru attālumā no autovadītāja.

Kompaktā elektroauto piedziņas versijas spēj apmierināt dažādu klientu vēlmes –, sākot no piepilsētu iedzīvotājiem un beidzot ar garo distanču braucējiem. Tas ietver divus akumulatoru variantus un trīs piedziņas versijas. "Q4 35 e-tron" kompaktajam akumulatoram ir 52 kWh neto enerģijas ietilpība (55 kWh bruto), bet "Q4 40 e-tron" akumulatora ietilpība ir 77 (82) kWh. "Q4 35 e-tron" un "Q4 40 e-tron" ir elektromotors, kas piedzen aizmugurējos riteņus ar attiecīgi 125 kW (170 ZS) un 150 kW (204 ZS) jaudu. Efektivitātes nolūkiem priekšējās ass motors pieslēdzas vien tad, kad nepieciešama liela jauda vai labāka saķere. Vēl viens svarīgs faktors enerģiju taupošā braukšanā ir "inteliģentā" rekuperācija, kas ietver arī navigāciju un topogrāfiskos datus.

Papildu aprīkojumā "Audi" ar sporta balstiekārtu aprīkos visas "Q4 e-tron" versijas, kas pazemina virsbūvi par 15 milimetriem ("S line" komplektācijā tas ir standarta aprīkojumā). Piedāvājumā iekļauti arī vieglmetāla diski izmēros no 19 līdz 21 collai un vairākos dizainos – to galvenokārt slēgtais disku dizains arī palīdz uzlabot efektivitāti.

Kompaktais elektriskais SUV no montāžas līnijas noripo ar vairākām asistentu sistēmām jau standarta aprīkojumā. Starp tām ir "Predictive Efficiency Assist", kas atbalsta prognozējamu braukšanas stilu enerģijas patēriņa optimizēšanai. Papildu pieejamās sistēmas, tāpat kā vairāki citi aprīkojuma elementi, sadalīti komplektācijās. Starp šīm sistēmām ir arī "Adaptive Cruise Assist", kas palīdz autovadītājam, braucot jebkurā ātrumā, kā arī uzmana manevrus kā uz sāniem, tā garenvirzienā. 360 grādu kameras ir jo sevišķi noderīgas, braucot pa pilsētu vai novietojot auto stāvvietā.

"Audi Q4 e-tron" cena Latvijā ir no 44 700 eiro.