Foto: Mārtiņš Sesks piegādājis jauno 'iPhone' pirmajiem pircējiem Latvijā

30. oktobrī LMT uzsācis jaunāko "iPhone" modeļu "12" un "12 Pro" tirdzniecību. Jau diennakts pirmajās minūtēs e-veikalā iegādāti pirmie viedtālruņi, ko pircējiem Rīgā nogādāja autosportists Mārtiņš Sesks.

Pārsteigums, sajūsma un neviltots prieks par jauno telefonu – šādas emocijas 30. oktobra naktī piedzīvoja pirmie jaunā "iPhone" pircēji, kuriem, lai saņemtu jauno tālruni, nenācās ilgi gaidīt, jo pirkumu piegādāja viens no ātrākajiem un meistarīgākajiem autobraucējiem Latvijā – Mārtiņš Sesks. Arī jauno viedtālruni raksturo ātrums visās tā darbībās, ko nodrošina ātrākais procesors, kāds jebkad bijis "iPhone" telefonos – tas spēj veikt pat 11 triljonus darbību sekundē.

"iPhone 12" raksturo "A14 Bionic" procesors un 5G mobilo sakaru tīkla atbalsts, kas nodrošina zibenīgu datu apmaiņu. Plašo 6,1 collu OLED "Super Retina" ekrānu pilnībā klāj "Ceramic Shield" aizsargpārklājums, tāpēc ekrāns kritienus pārcieš četrreiz labāk nekā jebkurš viedtelefonu aizsargstikls. Platleņķa un ultraplatleņķa kameras savāc par 27% vairāk gaismas fotografēšanai vājāka apgaismojuma apstākļos. Tas viss ietilpināts kompaktā un lietošanai vienā rokā ērti pielāgotā korpusā, kas ir par 11% plānāks nekā tā priekšgājējs.

Savukārt "iPhone 12 Pro" atšķirībā no standarta modeļa piedāvā nerūsējošā tērauda korpusu ar IP68 standartam atbilstošu ūdens noturību, 6,1 collu lielu ekrānu un trīskāršu fotokameru. "iPhone 12" cena Latvijā ir no 929 eiro, bet "iPhone 12 Pro" – no 1189 eiro.