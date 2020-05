Foto: Nīderlandē ražošanā ievieš pasaulē visvieglāko zemūdeni par miljonu eiro

Nīderlandes uzņēmums "U-Boat Worx" izstrādājusi un pārdošanā piedāvā divvietīgu zemūdeni "Nemo", ko pozicionē kā pasaulē visvieglāko pilotējamo zemūdeni. Līdz šim "U-Boat Worx" izgatavoja zemūdenes pēc individuāla pasūtinājuma, bet jaunais "Nemo" modelis ir sērijveida.

Ņemot vērā savu pieredzi no profesionālām ekspedīcijām paredzētajām zemūdenēm "C-Researcher", Nīderlandes uzņēmums jauno "Nemo" radījis arī aktīvās atpūtas cienītājiem. "Nemo" gabarīti ir būtībā kā diviem blakus novietotiem ūdensmotocikliem un to var pārvadāt arī automobiļa piekabē, jo zemūdene ir tikai pusotru metru augsta. Tāpat tai ir līdzena apakša, tādēļ to var novietot uz jebkuras plakanas virsmas ērtai uzglabāšanai, piemēram, garāžā.

"Nemo" kabīnē vieta ir pilotam un vienam pasažierim. Milzīgais stikla kupols nodrošina visaptverošu skatu zemūdens pasaulē. Pasaulē visvieglākā zemūdene spēj ienirt līdz 100 metru dziļumā un pārvietoties ar trīs mezglu ātrumu (nepilni 6 km/h). Savukārt degviela pietiks līdz astoņu stundu ekspedīcijai.

Neskatoties uz to, ka šī zemūdene ir kompakta un viegla, tā tik un tā ir samērā dārga – "Nemo" cena ir no 975 tūkstošiem eiro, neieskaitot nodokļus. Katram pircējam tiks nodrošināta 12 dienu apmācību programma zemūdenes pilotēšanai.