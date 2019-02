Foto: Pagrabā Itālijā 35 gadus nostāvējusi 'Alfa Romeo' pārdota par 567 tūkstošiem eiro

1962. gada "Alfa Romeo Giulietta SZ" varbūt nav skaistākais šīs itāliešu markas pārstāvis, bet viens no retākajiem gan – pavisam šis modelis tika izgatavots tikai 217 vienībās, kas to padara īpaši vērtīgu. Tieši tādēļ 35 gadus pagrabā Turīnā nostāvējušu šī modeļa spēkratu izsolē izdevies pārdot par 567 tūkstošiem eiro.

Konkrētais "Alfa Romeo Giulietta SZ" automobilis gaiši zilajā "Blu Chiaro Metallizato" tonī piederēja kādam automehāniķim, kurš to nevarēja vairs izdabūt no sava pagraba, kur to bija novietojis, jo bija sabojājies kravas lifts.

Rezultātā unikālais automobilis pagrabā nostāvēja 35 gadus, līdz to kāds atrada pagājušā gada novembrī. Spēkrata saimnieks jau bija miris un viņam nebija mantinieku, tādēļ automobilis nonāca valsts izsolē 31. janvārī, kur to kāds iegādājies par 567 tūkstošiem eiro.

"SZ" nosaukumā ir abreviatūra "Sprint Zagato" modifikācijai, kas ir augstas veiktspējas versija tā laika "Alfa Romeo Giulietta" modelim. Atšķirībā no standarta "Giulietta Spider" šim spēkratam "Zagato" ir saīsinājis šasiju un izgatavojis oriģināla dizaina alumīnija virsbūvi. Lai vēl vairāk samazinātu automobiļa svaru, standarta logu stikli ir aizstāti ar plānākiem un interjerā ir izvākti vairāki sportiskai braukšanai nevajadzīgi elementi.

"Alfa Romeo Giulietta SZ" ir aprīkota ar 100 zirgspēku jaudīgu 1,3 litru četrcilindru dzinēju. Neskatoties uz samērā pieticīgo jaudu, automobilis ir ļoti viegls – tā pašmasa ir tikai 785 kilogrami. Rezultātā spēkrats ir spējīgs sasniegt ātrumu līdz pat 200 km/h, pārspējot daudzus tā laika sportiskos automobiļus ar daudz lielāku motora darba tilpumu.

Ar šīs modifikācijas automobiļiem tolaik piedalījās ne tikai sacīkstēs Nirburgringā, bet pat Lemānas 24 stundu sacīkstēs. Konkrētais spēkrats ir oriģinālā komplektācijā, kas šo atradumu padara īpaši vērtīgu.