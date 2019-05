Foto: Pārbūvēta viena no senākajām valsts ceļu būvēm – Kaķupītes caurteka

Vaivē, Vidzemes šosejas (A2) 85,6 kilometrā, ir pabeigti Kaķupītes caurtekas pārbūves darbi. Šīs caurtekas sākotnējā izbūve ir datēta ar 1850. gadu, un tā bija viena no senākajām valsts pārvaldībā esošajām ceļu būvēm, kā arī viena no lielākajām caurtekām valsts ceļu tīklā.

Kaķupītes caurtekas garums ir 27 metri un platums – 7,5 metri. Vēsturiskā caurteka 70 centimetru biezumā bija būvēta no ķieģeļiem. Taču apsekošanas laikā tika konstatēts, ka, salīdzinot ar 1996. gadā veiktajiem mērījumiem, vecā ķieģeļu caurteka bija nosēdusies par 17 centimetriem un draudēja sagāzties. Pārbūves laikā ir izveidota jauna dzelzsbetona konstrukcija, kurai iekšpusē vienā kārtā ir izklāti ķieģeļi, kas ņemti no vecās caurtekas velves. Būvdarbu gaitā tika pārrakti 7500 m³ grunts.

Lielākais izaicinājums būvdarbu laikā bija nodrošināt satiksmi pa saliekamo tiltu virs 12 m dziļas būvbedres, atzina valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" projektu vadītājs Didzis Zvirbulis, kurš uzraudzīja būvdarbu procesu.

Sarežģītākais darbs bijis atjaunot caurtekas konstrukciju, arī ieteces un izteces nostiprinājumus to vēsturiskajā izskatā. Tā, piemēram, karnīze virs caurtekas sastāv no 1,5-2 tonnu smagiem akmeņiem. Projekta autors Ģirts Šķupelis no SIA "Projekts 3" bija vadījies pēc pieejamajiem 19. gadsimta tipveida caurteku projektiem.

Pārbūvi veica SIA "Rīgas tilti", darbu līgumcena bija 862 000 eiro (ar PVN), būvdarbi ilga gadu.