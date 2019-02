Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes (KIP) 2. nodaļas policisti, veicot vērienīgu izmeklēšanu, noskaidrojuši personu grupu, kas aptuveni divus gadus nodarbojusies ar automašīnu zādzībām Rīgā un tās apkārtnē. Izmeklēšanas laikā policisti uzzināja, ka autozagļi uzdarbojušies nakts laikā un pārsvarā zaguši BMW markas automašīnas, kurām nav uzstādīta papildu signalizācija.

Policistu rīcībā esošā informācija liecināja, ka zagtie spēkrati turēti īrētās garāžās dažādās Rīgas reģiona nomalēs, zagtajām automašīnām nomainītas valsts numura zīmes un tās paredzētas tālākai realizācijai Lietuvā. Proti, zagtie transportlīdzekļi nogādāti automašīnu uzpircējiem Šauļu apgabalā, kuri piegādātās automašīnas aptuveni trīs stundu laikā izjaukuši pa detaļām un šīs detaļas dienas laikā nogādājuši jau citās noliktavās.

Īstenojot operatīvos pasākumus, KIP amatpersonas naktī no 25. uz 26. decembri Salaspils novadā notvēra aizdomās turētos brīdī, kad viņi Rīgā, Ziepniekkalnā, bija nozaguši kārtējo automašīnu un bija ceļā uz vienu no īrētajām garāžām. Par 3. sērijas BMW automašīnas zādzību likumsargi aizturēja divas personas – 1992. un 1995. gadā dzimušus vīriešus. Aizturētie ir Latvijas valstspiederīgie, kuri jau iepriekš vairākas reizes nonākuši policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziegumiem.

Aizturēšanas brīdī pie vīriešiem atrasti instrumenti un tehnika, kas paredzēta automašīnu atvēršanai un iedarbināšanai. Tāpat, veicot sankcionētas kratīšanas, policisti atrada divas dienas iepriekš Rīgā, Pļavniekos nozagtu BMW markas automašīnu.

Uzreiz pēc iepriekš minēto vīriešu aizturēšanas sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem tika veiktas kratīšanas darbnīcās Lietuvā, Šauļu apgabalā, kur atrasti izjaukti zagtie transportlīdzekļi, ko piegādājuši abi Latvijā aizturētie vīrieši, un liels daudzums zagto automašīnu detaļu. Lietuvā tika aizturētas vēl četras personas – Lietuvas valstspiederīgie, pret kuriem kaimiņvalstī uzsākts kriminālprocess.

Latvijā pret 1992. un 1995. gadā dzimušajiem vīriešiem ir uzsākts kriminālprocess pēc 175. panta 2. daļas – par zādzību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šāda nozieguma izdarīšanu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Abiem aizturētajiem Latvijas valstspiederīgajiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Valsts policija turpina izmeklēšanu ciešā sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas. Policijai zināms, ka zagļi daļu no nozagtajām automašīnām atgriezuši to īpašniekiem, pretī saņemot atlīdzību. Tādēļ likumsargi informē, ka par šādiem gadījumiem noteikti ir jāziņo policijai.

Policija novērojusi, ka pēc iepriekš minēto personu aizturēšanas, automašīnu zādzību skaits Rīgas reģionā ir samazinājies, taču policija uzsver, ka transportlīdzekļu īpašniekam vienmēr ir jābūt īpaši modriem. Autozagļi, kuriem ir attiecīgs inventārs, aptuveni trīs minūšu laikā var atvērt, iedarbināt un aizdzīt noskatīto automašīnu, ja tai nav uzstādīta nekāda papildu drošība.

Šajā gadījumā automobiļu zagļi uzdarbojušies nakts laikā, taču mūsdienu tehnoloģiju dēļ garnadžiem netraucē arī dienas gaisma, lai nepamanīti veiktu automašīnas zādzību. Tādēļ policija atgādina parūpēties par sava spēkrata drošību, piemēram, aprīkot automašīnu ar papildu signalizāciju, kvalitatīviem GPS, glabāt "Keyless Go" atslēgas speciālos makos, uzstādīt imobilaizerus.

Valsts policija jau iepriekš ziņojusi, ka pērn valstī reģistrētas 797 automašīnu zādzības. Zagļi visvairāk iecienījuši BMW, "Volkswagen", "Audi" un "Toyota" automašīnas.