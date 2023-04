Foto: Saietā Rīgā pulcējušies vairāk nekā 250 japāņu auto no Baltijas

Sestdien, 22. aprīlī pie "Arēnas Rīga" norisinājies "jdm.lv" organizētais japāņu auto fanu saiets "Japfest Riga". Vairāk nekā 250 japāņu auto klubu dalībnieki no Baltijas valstīm bija ieradušies Rīgā, lai dalītos ar zināšanām par auto vēsturi, tehnisko specifikāciju un parādītu savus projekta auto.

JDM (Japanese domestic market – angļu val.) automašīnas ir speciāli izstrādātas un paredzētas tirgum Japānā, taču daudzi automašīnu entuziasti no visas pasaules iegādājas šīs automašīnas to jaudas, aprīkojuma, inženierijas, unikālā dizaina un arī kulta statusa dēļ. JDM automobiļu importēšana var būt sarežģīta un dārga, jo automašīnas nav ražotas atbilstoši Eiropas standartu prasībām.

Japāņu auto tūninga stili ir ievērojami ietekmējuši auto tūninga pasauli. Šie stili atspoguļo Japānas auto kultūru un iekšējo sacensību, lai pozitīvā nozīmē izceltos starp pārējiem, piemēram, drifta kultūrā, tūningā, "Time attack" sacīkstēs u.c. Daži no to elementiem, tai skaitā disku dizains, ir kļuvuši par globālās auto kultūras daļu.



Nominācijā "VIP" balvu ieguva 1992. gada "Lexus LS400" no Lietuvas, kurš izcēlās ar unikālu krāsojumu, kvalitatīvu auto balstiekārtas pazeminājumu un autentiskiem diskiem. Nominācijā "JDM Poster Car" uzvarēja 1998. gada "Nissan Skyline R34 GTT" no Igaunijas, kurš, pateicoties auto dizainam un veiktspējai, kļuvis par vienu no populārākajiem JDM kulta auto pasaulē.

Skatītāju balsojumā vislielāko popularitāti izpelnījās 1977. gada "Datsun 280z" no Lietuvas. Nominācijā "JDM Unsung Hero" apbalvojumu saņēma 1995. gada "Suzuki Cappuccino" no Igaunijas, šis ir auto, kurš ietilpst ļoti mazu auto, jeb "Kei Car" kategorijā, kas Japānā ir atsevišķa maz auto kategorija. Šī auto platums ir tikai 139 centimetri. Par zemāko auto tika atzīta 1990. gada "Honda CRX" no Latvijas un kategorijā "JDM Classic" apbalvojumu ieguva 1988. gada "Toyota MR2" no Latvijas.