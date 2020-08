Foto: Sestdien Rīgā aizvadīts vērienīgs auto tūninga festivāls 'CC Nation'

Sestdien, 8. augustā, sporta kompleksā "333" norisinājās automobiļu entuziastu festivāls "CC Nation", kas līdz šim bija pazīstams ar haotisku pulcēšanos lielveikala "Akropole" stāvvietā. Šī bija pirmā reize, kad "CC Nation" pasākumā ir ieejas maksa, bet dalībnieki ir iepriekš izvēlēti un atsevišķi apstiprināti, kas šoreiz pasākumu padarīja vērienīgu un iespaidīgu labā nozīmē.

Iespējams, tik milzīgu cilvēku rosību sporta komplekss "333", kas atrodas Ropažu novadā, vēl nebija piedzīvojis. Sastrēgums uz šosejas pie pagrieziena uz sporta kompleksu bija visas dienas garumā. "CC Nation" festivāls norisinājās visu dienu – no pulksten 10 rītā līdz pulksten 20 vakarā. Ap pulksten 17 uz šosejas pie pagrieziena uz "333" trasi sastrēgumā bija notikusi pat trīs automobiļu avārija, novēroja portāls "Delfi".

Ar apmeklētāju automobiļiem bija nosētas gan šosejas, gan sporta kompleksa iebraucamā ceļa malas. Tāpat stāvvieta tika organizētā arī pašā sporta kompleksā, un visas vietas bija pilnas. "CC Nation" festivāla ietvaros apmeklētājiem tika piedāvātas plašas izklaides iespējas – braukšana ar savu auto pa "333" trasi, braukšana ar īres gokartiem, ūdens atrakcijas, mūzika un ēdināšana, kā arī izmeklētu auto entuziastu spēkratu aplūkošana.

"CC Nation" dalībnieku ekspozīcijā bija visdažādākie spēkrati – gan klasiskie modeļi, gan ielās bieži redzamie, gan arī jauni. Vairums no tiem bija ar dažādiem tūninga elementiem, īpaši "stance" stilā. Tāpat dalībnieku vidū bija viesi no citām Baltijas valstīm.

Būtiskākais, ka katrs no spēkratiem šoreiz bija aplūkošanas vērts arī tiem, kuri mēdz apmeklēt vēl citus auto entuziastu pasākumus. Organizētība un "feiskontrole" noteikti nākusi par labu "CC Nation" kustībai, kas, šādi turpinot un tālāk attīstot, varētu padarīt to par auto entuziastu vienu no gaidītākajiem pasākumiem.