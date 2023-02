Foto: Šķūnītī ASV atrasts 15 gadus nostāvējis viens no 500 saražotajiem 'Shelby'

Amerikāņu sportiskais hečbeks "Shelby Omni GLH-S", kas 15 gadus Tenesī štatā nostāvējis garāžā nekustināts, meklē jaunu saimnieku. Šis 80. gadu hečbeks ir zīmīgs ar to, ka tas ir izgatavots tikai 500 vienību ierobežotā sērijā. Automobili pārdošanā izlicis sākotnējā īpašnieka dēls Baks Flemings.

Visu šo laiku unikālais automobilis garāžā bez pielietojuma nostāvējis, jo tam savulaik salūzusi transmisija. Sākotnēji īpašnieks mēģinājis to saremontēt, izmantojot detaļas no "Dodge Charger Daytona", tomēr tas nav izdevies, tāpēc sportiskais hečbeks pamests, mētājamies garāžā.



Gluži par "laika kapsulu" šo "Shelby Omni GLH-S" nosaukt nevar, jo kopš tā izlaides 1986. gadā saimnieks ar to nobraucis aptuveni 200 tūkstošus kilometru. Tomēr, neskatoties uz samērā pieklājīgo nobraukumu un milzīgo putekļa kārtu, automobilis no ārpuses izskatās bez nopietniem vizuāliem bojājumiem. To gan nevarētu teikt par salonu –, lai arī tas pa šiem 15 dīkstāves gadiem nav tik noputējis kā virsbūve, pārdevēja fotogrāfijās redzams, ka sēdekļu apšuvums vietām ir saplēsts, kā arī ir skrāpējumi plastmasas apdares paneļos.

Tāpat fotogrāfijās redzama plāksnīte ar skaitli "230", kas norāda uz šī spēkrata kārtas numuru 500 vienību ierobežotājā sērijā.

"Shelby Omni GLH-S" tika prezentēts 1986. gadā un ir amerikāņu sportisko automobiļu pārbūves kompānijas "Shelby" projekts uz "Dodge" standarta priekšpiedziņas hečbeka "Omni GLH" bāzes. Automobilis ir aprīkots ar 2,2 litru turbopūtes čentrcilindru benzīna dzinēju, kas attīsta 177 zirgspēku jaudu un 237 ņūtonmetru griezes momentu. No vietas līdz 100 km/h sportiskais hečbeks paātrinās 6,5 sekundēs – šāds sniegums ir salīdzināms ar amerikāņu ikoniskā sportisko modeli "Chevrolet Corvette".

"Shelby Omni GLH-S" bijis arī paša "Shelby" kompānijas īpašnieka Kerola Šelbija garāžā, viņa eksemplārs pirms diviem gadiem tika izsolīts par 46 tūkstošiem dolāru. Tomēr šis modelis bez tik dižciltīgas vēstures ASV tirgū ir pieejams no 10 līdz 30 tūkstošiem dolāru atkarībā no stāvokļa.