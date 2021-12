Foto: Strenčos pārbūvē tiltu pār Gauju

Pie Strenčiem uz tilta pār Gauju turpinās būvdarbi (reģionālais autoceļš Smiltene–Strenči (P25) 28,34. km). Būvdarbu laikā satiksme nodrošināta pa saliekamo metāla konstrukciju tiltu, kurš tika uzbūvēts septembrī, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi".

1909. gadā uzbūvētais tilts ir no monolīta dzelzsbetona, bet divi tā laidumi, kas tika uzbūvēti 1919. gadā, – tērauda sijas un koka brauktuves konstrukcija. Pašlaik tērauda sijas un koka brauktuve ir pilnībā demontēta, bet Strenču pusē demontētā krasta balsta vietā jau daļēji ir izbūvēts monolīts dzelzsbetona balsts uz pāļiem, kura arhitektoniskais veidols ir atbilstošs vēsturiskajam tiltam.

Tilta betona laidumiem ir demontēta segas konstrukcija un ietvju konsoles. Diviem laidumiem decembra vidū tika iebetonēta brauktuves daļa un jaunās ietvju konsoles, turpinās tilta balstu konstrukciju betonēšana. Līdz pavasarim pirmo divu tilta laidumu no Smiltenes puses atjaunošana būs pabeigta tiktāl, lai pa tiem ar būvniecības tehniku varētu piekļūt nākamajiem tilta laidumiem.



Kopumā pārbūves procesā 100 m garajam tiltam tiks atjaunotas dzelzsbetona nesošās konstrukcijas, tērauda siju laidumi tiks pārbūvēti par dzelzsbetona un viss tilts iegūs vienotu arhitektonisku veidolu. Pēc pārbūves tiltu visā garumā klās vēsturiskais bruģakmens, no kura daļa ir demontēta no tilta klāja, bet daļa atrasta pārbūves posmā zem ceļa seguma Smiltenes pusē. Savāktais bruģakmens, pirms to ieklāt no jauna, tiks attīrīts.

Projekta ietvaros vienlaikus ar tilta pārbūvi notiek pilna ceļa segas atjaunošana autoceļa Smiltene–Strenči (P25) ap 700 m garā posmā pie tilta (27,595.– 28,417. km).

Darbus veic SIA "8 CBR" par līgumcenu 1 657 941 eiro no valsts budžeta līdzekļiem. Darbus plānots pabeigt 2022. gada septembrī. Pārbūves projekta autors ir SIA "Projekts 3".