Foto: Šveicē izsolīs Āfrikas visilgāk valdošā līdera dēlam konfiscētos superauto

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51213703 [REQUEST_URI] => /zinas/foto-sveice-izsolis-afrikas-visilgak-valdosa-lidera-delam-konfiscetos-superauto.d?id=51213703 [REDIRECT_URI] => /zinas/article.php?id=51213703 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /zinas/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/auto/html/zinas/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/auto/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => auto.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 46.109.7.113 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.500814867.1559675363; __gfp_64b=Wc_KoZr1VuYENKjnqjhftBwgiXx5TCN_mtrun0w0idH.47; _fbp=fb.1.1559675363828.131181508; cX_S=jwi6fzbx9t5icrrl; cX_P=jwi6fzc0put1mrn0; evid_0025=72dd1496-bb52-4cfa-8e4c-d69f240ce898; evid_0025=72dd1496-bb52-4cfa-8e4c-d69f240ce898; evid_ref_0025=false; dcid=842954387,1,1591221751,1559685751,5b51ae5489664199387d891fd8adb07f; polc_v2=1; cX_G=cx%3A1we9y7lsp76n16rgu4s3n3xf6%3A3niodwu6z0nh7; __io=1cafa7bbf.b3d82b31b_1560410172345; __utmc=113760658; __utmz=113760658.1560692973.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); _gid=GA1.2.1717042156.1561039384; evid_v_0025=20190620034004; enr_adform_sent=1; _fbc=fb.1.1561065692868.IwAR0Fj4HferN2Acuv5I0Zw2Fnu-hFM6MVU3m1bBbNxjyBUb0P1zeP5Agy9wg; __io_r=facebook.com; __io_first_source=facebook.com; __io_unique_43359=21; __utma=113760658.500814867.1559675363.1560692973.1561121587.2; __io_lv=1561125619039; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#c-kv1008#d-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; cstp=604800 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1598316085 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 46.109.7.113, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /auto/zinas/foto-sveice-izsolis-afrikas-visilgak-valdosa-lidera-delam-konfiscetos-superauto.d?id=51213703 [HTTP_HOST] => auto.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => auto [PHP_SELF] => /zinas/article.php [REQUEST_TIME] => 1561134316 )