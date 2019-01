Foto: Teksasā jauniešiem neizdodas no dīlercentra aizdzīt sporta auto, tādēļ tos vienkārši sadauza

Četri nepilngadīgie Hjūstonas, Teksasas štata, iedzīvotāji ielauzās vietējā automobiļu dīlercentrā "CarMax" un sadauzīja vairākus pie tā stāvošos tirdzniecībā izliktos spēkratus. Zaudējumi tiek lēsti vairāk nekā 800 tūkstoš ASV dolāru apmērā, pavisam saskādēti 20 automobiļi.

Pusaudži vēlējušies aizdzīt kādu no sportiskajiem automobiļiem, tomēr viņi nespēja izkļūt ar to no slēgtā stāvlaukuma. Rezultātā viņi nolēma sadauzīt citus turpat stāvošos spēkratus, taranējot visu pēc kārtas, kas patrāpījies ceļā. No viņu darbībām dīlercentra stāvvietā cietuši, spriežot pēc publicētajām fotogrāfijām, tādi automobiļi, kā "Dodge Challenger Scat Pack", "Chevrolet Corvette Z06", "Ford Mustang GT", "Porsche 911" un "Jaguar XE".

Divus no pusaudžiem izdevies aizturēt uz karstām pēdām turpat netālu no stāvlaukuma, savukārt pārējiem diviem policija brauca pakaļ uz mājām. Jauniešiem izvirzīta apsūdzība ļaunprātīgā svešas mantas bojāšanā, par ko šādos apmēros draud cietumsods līdz pat 25 gadiem.