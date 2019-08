Foto un video: Klasisko auto parāde 'Rīga Retro 2019'

Sestdien, 17. augustā, norisinājās ikgadējais Rīgas Motormuzeja un Latvijas Antīko automobiļu kluba (AAK) rīkotais seno spēkratu salidojums "Rīga Retro". Šogad pasākums veltīts Baltijas ceļa gadadienai un tajā piedalījās vairāk nekā 120 dažāda laika un stila spēkrati.

Sākot no pavisam agrīniem 20. gadu paraugiem līdz 80. gadu "youngtimer" klases spēkratiem, tie jau no pulksten 9 pulcējās pie Rīgas Motormuzeja.

Pulksten 11 tika dots starts tradicionālajai spēkratu parādei. Iespaidīgā auto kolonna no Rīgas Motormuzeja devās pa Brīvības ielu līdz pat Kalpaka bulvārim, kur pretī Kongresu namam no pulksten 12 līdz 13 interesenti varēja spēkratus apskatīt un aprunāties ar to īpašniekiem. Pēc tam salidojuma dalībnieki devās uz Rundāles pili, kur pulksten 17 notiks seno spēkratu Elegances konkurss.

Ja neizdevās šos auto apskatīt klātienē "Rīga Retro 2019" ietvaros, daudzus no tiem pirmdien, 19. augustā, varēs apskatīt "Baltijas ceļš – 30" ietvaros pie Brīvības pieminekļa no pulksten 11 līdz 12.