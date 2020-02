Foto: Vecākais auto Baltijā un apzeltīts 'Rolls-Royce' – Motormuzejā atklāta jauna izstāde

Ceturtdien, 20. februārī, Rīgas Motormuzejā (RMM) tika atklāta izstāde "Garāža", kur ir izrādīti jaunākie un spilgtākie 2019. gada Latvijas Antīko automobiļu kluba biedru un citu auto kolekcionāru atradumi. Izstādē ir aplūkojami septiņi dažādu laiku un stilu automobiļi, turklāt katram no šiem auto ir savs īpašais stāsts.

Ar stāstiem izstādes "Garāža" atklāšanā dalījās RMM galvenais restaurators Gunārs Dortāns un izstādes kurators Linards Zandovskis.

"Star 3½ HP" ir pirmais sērijveidā ražotais automobilis Lielbritānijā un šobrīd vecākais Baltijā reģistrētais spēkrats. Uzņēmums "Star Motor Company" šo modeli sāka ražot 1899. gadā pēc "Benz&Cie" licences. Tehniski un vizuāli "Star" ir tuvs "Benz Velo", kas uzskatāms par pirmo sērijveidā ražoto automobili pasaules autobūves vēsturē. Automobiļa motors novietots aizmugurē, un to iedarbina, ar roku iegriežot spararatu. Aplūkojamais auto, kas saglabāts oriģinālajā stāvoklī, regulāri piedalījies leģendārajā Londona-Braitona braucienā. 2019. gadā šo automobili izsolē iegādājās kolekcionārs no Latvijas.

Foto: DELFI

1911. gada "Stanley Model 63 Toy Tonneau" ražots brāļu Stenliju dibinātajā uzņēmumā "Stanley Motor Carriage Company" ASV. To darbina ūdens tvaiks, kura iegūšanai kā degvielu izmanto petroleju. Pie maksimālās jaudas līdz 420 grādiem sakarsēta tvaika spiediens sasniedz 42 kg/cm2 (salīdzinājumam – dzelzceļa lokomotīvēm tas ir līdz 20 kg/cm2). Tieši "Stanley" tvaika auto ir pirmais autobūves vēsturē, kas jau 1906. gadā pārsniedz 200 km/h ātrumu. Spēkrata vadīšanai jāizmanto 13 dažādas vadības ierīces – ierastās papildina vairāki krāni un ventiļi, arī degvielas un ūdens sūkņu sviras.

Foto: DELFI

1912. gada "Stutz Series A "Bear Cat"" ir pirmais sērijveidā ražotais sacīkšu auto ASV. 1911. gadā "Indianapolis 500" sacīkstēs startē Harija Kleitona Staca konstruētais un piecās nedēļās uzbūvētais auto, tas sekmīgi finišē kā vienpadsmitais, distanci nobraucot ar vidējo ātrumu 111 km/h. Pēc šī panākuma Stacs dibina uzņēmumu "Ideal Motor Car Company" un uzsāk šī auto ražošanu. 1912. gadā saražo 266 automobiļus, no tiem 25 spīdsterus. Uz izstādes atklāšanu bija ieradies arī šī auto īpašnieks no ASV (attēlos baltajā "Stutz" kostīmā), kurš tikai dienu iepriekš iegādājās aviobiļetes uz Latviju un Rīgas lidostā nolaidās stundu pirms izstādes svinīgās atklāšanas.

Foto: DELFI

1937. gada "Cadillac Fleetwood V16 Series 37-90" ir augstas klases septiņvietīgs limuzīns, kas ražots ASV. Automobiļa šasija komplektēta ar tobrīd jaudīgāko "Cadillac" 16 cilindru motoru un ekskluzīvo virsbūvju ražotāja "Fleetwood" izgatavotu virsbūvi. Ar šādu limuzīna virsbūvi tika izgatavoti tikai 54 auto, no kuriem līdz mūsdienām saglabājušies tikai daži. Šādu auto līdz 1940. gadam izmantoja arī Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis. Spēkrats restaurēts un līdz 2019. gadam lietots ASV, kad to izsolē iegādājās kolekcionārs no Latvijas.

Foto: DELFI

1940. gada "Audi 920" ir pēdējais pirmskara "Audi" modelis. Ražots koncerna "Auto Union" uzņēmuma "Horch" rūpnīcā Cvikavā. "Audi 920" šasija unificēta ar "Wanderer W23", taču modelim uzstādīts tobrīd modernais sešcilindru motors ar augšējo sadales vārpstu – "Horch" astoņcilindru motora konstruktīvs analogs. Kopā saražots 1281 automobilis, to skaitā 818 kabrioleti, ar "Glaser" virsbūvju rūpnīcā Drēzdenē izgatavotām virsbūvēm. Apskatāmais kabriolets Latvijā nonācis kā kara trofeja un kalpojis līdz 70. gadu beigām. 2017. gadā šo "Audi 920" atrod izjautkā stāvoklī, taču tam saglabājies gan oriģinālais motors, gan salona ādas tapsējums. Auto iegādājies RMM restaurācijai.

Foto: DELFI

1935. gada "Renault Nervasport ACN-1" ir sporta automobilis. "Nervasport" modeļu koncepcija – jaudīgs motors uz vieglas šasijas. "ACN-1" ir jaudīgākā "Nervasport" modifikācija. Virsbūve izgatavota uzņēmumā "Stella". Modeli "ACN-1" ražo tikai pusgadu – no 1935. gada marta līdz septembrim, izgatavojot dažus desmitus eksemplāru, tostarp astoņus kabrioletus, no kuriem līdz mūsdienām saglabājušies tikai divi. Apskatāmais automobilis kopš 1935. gada lietots Somijā. Vispirms Francijas vēstniecībā, pēc tam divreiz mainījis īpašniekus. Līdz 2019. gadam, kad to iegādājās kolekcionārs no Latvijas, auto eksponēts "Vehoniemen" automuzejā Somijā.

Foto: DELFI

1987. gada "Rolls-Royce Silver Spirit "Kroko"" ir pēc individuāla pasūtījuma itāļu uzņēmuma "Autoconstruzioni Torino" pārbūvēts "Rolls-Royce" sedans. Tā salons ir tapsēts ar krokodila ādu, tādēļ to dēvē par "Kroko". Auto aprīkots ar televizoru, videomagnetafonu un divām atpakaļskata kamerām ar monitoru. Uzstādīta tā laika vispilnākās komplektācijas "Clarion" audio sistēma. Individuāli izgatavoto riteņu spieķi ir apzeltīti, tāpat apzeltīta ir arī dievietes statuja, kas uzstādīta uz radiatora. Izgatavoti tikai trīs automobiļi ar šādu aprīkojumu. To pārbūves izmaksas salīdzināmas ar vienģimenes mājas cenu ASV. 2019. gadā automobili iegādājās kolekcionārs no Latvijas.

Foto: DELFI

RMM izstāde "Garāža" apmeklētājiem būs pieejama līdz rudenim.