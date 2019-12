Foto: Vecu 'Mercedes' auto mārketinga birojā pārbūvē par apspriežu telpu

Lielbritānijas reklāmas aģentūrā "Antoni", kurai viens no klientiem ir "Mercedes-Benz", savā birojā ierīkojusi neparastu sapulču telpu. Tā radīta no "Mercedes-Benz 190" modeļa, kas ir viens no pārdotākajiem šīs markas spēkratiem 80. gados.

Pārrunu telpa, kas iebūvēta "Mercedes-Benz" automobiļa salonā, atrodas biroja pašā vidū un tajā tiek uzņemti vācu autoražotāja pārstāvji. Neskatoties uz vairāk nekā 30 gadu seno izcelsmi, spēkrats joprojām ir ļoti labā stāvoklī. Tas gan ir būtiski pārveidots – tam ir izgriezta grīda, lai būtu ērtāk tajā sēdēt, kā arī priekšējie sēdekļi ir pavērsti pret aizmugurējiem. Tāpat ir izņemtas labās puses durvis, lai atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu.

Šī "Mercedes-Benz" salonā joprojām ir oriģinālais kasešu atskaņotājs, kas joprojām darbojas, bet bagāžas nodalījumā ir iebūvēts minibārs.