Foto: 'Youngtimer' klasisko auto pasākums Rīgā pulcējis vairāk nekā 400 spēkratu

Pagājušās nedēļas svētdienā, 5. maijā, pie "Arēnas Rīga" norisinājās Latvijas Antīko automobiļu kluba sezonas atklāšanas pasākums "Youngtimer Cars & Coffee 2019". Šodien organizatori publicējuši plašu fotoreportāžu no šī pasākuma.

Šis bija jau astotais šāda formāta pasākums kopš 2016. gada, un dalībnieku skaits katru reizi ievērojami palielinās. Šogad tika pārspēts 2018. gada rekords (347 tehnikas vienības), jo pie "Arēnas Rīga" ieradās vairāk nekā 400 spēkratu no ne tikai no Latvijas, bet vēl arī no Igaunijas un Lietuvas.

Papildu klasiskajai tehnikai interesentiem bija iespēja arī iepazīties ar nozares uzņēmumiem un jaunumiem – piedalījās gan auto restaurācijas darbnīcas un klasisko auto tirgotāji, gan servisi un apkopes uzņēmumi, gan autosporta komandas un darbnīcas.

"Cars & Coffee" pasākumos ir lieliska iespēja vienkopus redzēt gan retus trīsdesmito gadu auto, gan 50. līdz 70. gadu amerikāņu grandiozos modeļus, padomju autobūves eksemplārus, visa veida Eiropas autoražotāju spēkratus, pie mums retāk sastopamus japāņu modeļus un arī klasiskos motociklus.

Nākamais "Youngtimer Rally" pasākums notiks 25. maijā "Rally Liepāja 2019" ietvaros Talsos.