Foto: Ziema uz Latvijas valsts autoceļiem Kurzemē

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" publicējuši Edgara Poheviča fotoreportāžu no valsts autoceļiem Kurzemē. Fotogrāfijas uzņemtas no autoceļiem Liepāja - Klaipēda (A11), Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne (P119), Labrags - Rīva - Sarkanvalks (V1186) un Ventspils - Grobiņa (P111).

Šogad janvārī uz valsts autoceļiem, velosipēdistu un gājēju celiņiem jau veikti uzturēšanas darbi par 6 934 362 eiro. Brauktuvju attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu veikta 91 907 km., brauktuvju kaisīšana ar mitro sāli – 121313 km., brauktuvju attīrīšana no sniega 46 350 km. Uz autoceļiem, kur to nosaka normatīvi, veikti arī rievošanas darbi, kā arī brauktuvju kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu. Valsts autoceļu uzturēšanu veic VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs".

Atgādinām, ka valsts autoceļi ir sadalīti pēc uzturēšanas klasēm, prioritāri uzturēšanas darbi tiek veikti uz valsts galvenajiem autoceļiem. Jārēķinās, ka valsts reģionālie autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti, kā arī vietējās nozīmes autoceļi var būt sniegoti. Tāpat jāatceras, ka viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases.



Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts. Ceļus ar grants segumu ziemā uztur ar sniega kārtu.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka laiks autoceļu brauktuves apstrādei ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves bīstamajos posmos netiek normēts. Līdz ar to ceļu lietotājiem jābūt uzmanīgiem, jo grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem aicina informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, šī informācija tiekot operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.