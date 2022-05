Gada auto konkursi: kas kandidātu padara par uzvarētāju

No malas raugoties uz auto konkursu žūrijas darbu, var šķist, ka tas ir pats aizraujošākais darbs pasaulē – visu dienu brauc un testē jaunākās un modernākās mašīnas un pēc tam izsaka savu vērtējumu. Tomēr paši žūrētāji atzīst: lai gan šis darbs ir ļoti patīkams, tas nebūt nav viegls – lai pieņemtu objektīvus lēmumus, ir nepieciešami skaidri vērtēšanas kritēriji.

Lai šādi konkursi būtu pēc iespējas objektīvāki, žūrijā tiek aicināti žurnālisti un auto eksperti ar lielu pieredzi, un šāda formula tiek izmantota lielākajā daļā valstu. Vērtējumu objektivitāti daļēji apstiprina līdzīgi rezultāti dažādās valstīs. Piemēram, 2021. gadā Lietuvas un Latvijas Gada auto konkursā labāko septiņniekā iekļuva trīs vienādi modeļi.

Žūrijai ir savi kritēriji

Runājot par vērtēšanu, žurnālists Renalds Gabarts, kas ir guvis ilggadēju pieredzi Lietuvas Gada auto žūrijā, nošķir divu veidu braucamos – tos, kuru plakāti karājas pie sienām, un tos, kas paredzēti vienkāršai ikdienas ekspluatācijai.

"Parasti tā saucamajām sapņu mašīnām ir daudz vairāk funkciju un tās daudz vairāk silda īpašnieka sirdi nekā parastie modeļi. Taču tās neizbēgami maksā tik daudz, ka parasti paliek plakātos pie istabas sienas, nevis atrodas mūsu garāžās. Gada auto konkursā eksperti cenšas atrast kandidātus ar tādiem tehniskajiem parametriem, kas atbilst ikdienas vajadzībām, kā arī labu cenas un kvalitātes attiecību. Personīgi es vienmēr visvairāk punktu dodu mašīnām, kas vislabāk piemērotas ikdienas braucieniem, bet otrajā vietā – tādām, ar kurām šie braucieni raisa labas emocijas," Renalds stāsta.

Žurnāla "Klubs" auto eksperts un Latvijas Gada auto konkursa žūrijas pārstāvis Toms Timoško piekrīt kolēģim. Viņš saka, ka, izvēloties auto ikdienai, cilvēkam ir skaidras prasības. Tāpēc, vērtējot kandidātus, šos faktorus ņem vērā arī žūrija. "Paaugstināts klīrenss, krosovera tipa virsbūve un komfortabla gaita – ir daudz pircēju, kas savā nākamajā mašīnā grib redzēt tieši to," saka Toms.

Daži zīmoli savā jomā ir nepārspējami

Visās konkursa apakškategorijās ir sīva konkurence, tāpēc izcelties uz sāncenšu fona kandidātiem kļūst arvien grūtāk. Tomēr tas nav neiespējami. "Piemēram, "Citroën C4" ir kāda būtiska priekšrocība – komforts. Ja pircējs meklē komfortu, tad šajā cenu kategorijā "Citroën" ir nepārspējams," Toms Timoško saka. Viņš norāda arī, ka franču modeļa pievilcību pircēju acīs vairo SUV virsbūve un piecu gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma. Un tie ir tikai daži no argumentiem, kas palīdzēja "Citroën C4" iekļūt Gada auto septiņniekā.

Atgādinām, ka šajā konkursā no 28 dalībniekiem fināla septiņniekā sacentās "Citroën C4", "Cupra Formentor", "Hyundai Ioniq 5", "Nissan Qashqai", "Opel Mokka", "Renault Arkana" un "Škoda Enyaq iV".

Līdzīgi novērtēts dažādās valstīs

Dažādās valstīs būtisku atšķirību automašīnu vērtēšanā nav, tomēr dažreiz šajā procesā iejaucas pavisam negaidīti apstākļi.

"Galvenie vērtēšanas kritēriji ir diezgan universāli un lielā mērā līdzīgi visā Eiropā. Galīgo rezultātu atšķirības mēdz būt saistītas ar atsevišķu tirgu vai satiksmes apstākļu specifiku. Teiksim, milzīga iedzīvotāju koncentrācija lielpilsētās nozīmē, ka pat kompaktauto tur jau ir pārāk liels un neērts. Radītais gaisa piesārņojums paaugstina ikgadējos nodokļus par neekoloģiskām mašīnām, un tas savukārt padara mazāk pievilcīgus modeļus ar lielāku dzinēju. Modeļu pievilcību var ietekmēt arī to zīmolu pārstāvniecību un servisa tīkla pieejamība," par atšķirībām stāsta Renalds.

To, ka vērtēšanas kritēriji un autovadītāju vajadzības dažādās valstīs atšķiras nebūtiski, apliecina atsevišķu modeļu apbalvojumi attālās valstīs ar atšķirīgu kultūru. Iepriekšminētais "Citroën C4" ieguva prestižus apbalvojumus arī Lielbritānijā. Viens no lielākajiem britu auto žurnāliem "What Car?" 2021. gada konkursā franču modeli nosauca par labāko auto SUV kupejas segmentā. Britu medija eksperti norādīja, ka šajā segmentā ir vairāki "premium" klases auto, kas maksā ievērojami vairāk nekā "Citroën C4". Francūžiem izdevies apvienot izteiksmīgu dizainu, augstākus sēdekļus un pieņemamu cenu. Protams, nepamanīta nav palikusi arī iespēja šo modeli izvēlēties gan ar iekšdedzes dzinēju, gan pilnībā elektriskā versijā.

Faktori, kas traucē uzvarēt

Toms Timoško piemin arī, ka šī "Citroën" īpašais dizains daļai cilvēku varētu arī neiet pie sirds. Tas vairāk varētu attiekties uz tiem, kas uz ceļa nevēlas izcelties. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka žurnālistu darbs, izvēloties labākos no labākajiem, ir patiešām grūts. Galu galā reizēm nākas būt ārkārtīgi kritiskiem un par trūkumiem saukt pat lietas, kas citiem šķiet bonuss.

"Kopvērtējuma punktu skaitu un izredzes uzvarēt vienmēr samazina tās auto iezīmes, kas sāk kaitināt, tiklīdz apsēžamies pie stūres. Tie ir, piemēram, slikta ergonomika, ierobežota stūresrata un sēdekļu regulācija, vāja trokšņu izolācija, nekvalitatīvi salona apdares materiāli, nesabalansēta balstiekārta, lēndarbīga multimediju sistēma, neloģiska cena un citi," rezumē Renalds.