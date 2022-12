Gada nozīmīgākie notikumi OCTA nozarē – inflācijas un karadarbības veicinātās izmaiņas

Lielākie izaicinājumi šogad OCTA nozarē bijuši saistīti ar inflācijas radīto cenu pieaugumu nozarēs, kas tieši ietekmē apdrošināšanas jomu, kā arī ar karadarbību Ukrainā, kas lika izmainīt ierasto kārtību, apdrošinot transportlīdzekļus, kas vēlējās doties uz vai ieceļoja no austrumu kaimiņvalstīm. Tāpat turpinājās darbs pie nozares regulējošās likumdošanas sakārtošanas, informē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Šī gada aprīlī LTAB kopā ar citu Baltijas jūras valstu Zaļās kartes (ZK) birojiem panāca vienošanos par sadarbības pārtraukšanu ar Krievijas un Baltkrievijas ZK birojiem agresorvalstu uzsāktās karadarbības dēļ Ukrainā. Noslēgtā vienošanās paredz, ka sadarbības līgums ar Krievijas un Baltkrievijas birojiem vēl būs spēkā līdz nākamā gada 5. maijam. No šī datuma autovadītāji, kuri vēlēsies izbraukt uz šīm valstīm, nevarēs iegādāties ZK Latvijā, bet būs jāformē robežapdrošināšanas līgumi uz robežas.

Tāpat aprīlī tika izbeigts apdrošināšanas sabiedrības "Balva" maksātnespējas process. OCTA Garantijas fonds, ko administrē LTAB, septiņu gadu laikā "Balvas" vietā atlīdzībās tās klientiem līdz šim izmaksājis aptuveni četrus miljonus eiro. LTAB aprēķinājis, ka atlikušās "Balvas" saistības varētu būt vēl 1,6 miljoni eiro, tādējādi OCTA Garantijas fonds "Balvas" maksātnespējas dēļ būs izmaksājis ap 5,6 miljoniem eiro.

OCTA Garantijas fonds šogad samazinājies līdz vēsturiski zemākajam slieksnim kopš 2015. gada, kad tas pārsniedza likumā noteiktos 20 miljonus eiro. Tas lielā mērā saistīts tieši ar pēdējos gados veiktajām ievērojamām atlīdzību izmaksām "Balva" vietā, izmaksājamajām OCTA atlaidēm lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, kas jāfinansē no OCTA Garantijas fonda, kā arī citiem faktoriem.

Bažas par Garantijas fonda nākotni rada 2021. gadā pieņemtā ES direktīva. Tā paredz, ka no 2023. gada Garantijas fondam būs jāuzņemas arī saistības, kas radušās no Latvijā reģistrēto apdrošinātāju darbības citās Eiropas valstīs to maksātnespējas gadījumā. Tādēļ šobrīd aktīvi tiek strādāts pie jauna fonda finansēšanas modeļa, cerot arī uz valsts atbalstu šajā jautājumā. Jāpiemin, ka šogad septembrī tika veikta arī vēsturiski lielākā izmaksa no Garantijas fonda par Latvijā notikušu CSNg – vairāk nekā 250 tūkstoši eiro.

No jūlija stājās spēkā grozījumi OCTA likumā, kas paredz apziņošanas kārtību, ja OCTA polise zaudē spēku pirms termiņa. Savukārt novembrī vietnē "Manabalss.lv" LTAB atbalstītajai iniciatīvai, kurā aicināts paplašināt publisko stāvvietu izmērus, tika savākti vairāk nekā 10 000 paraksti, līdz ar to tiek gatavots pieteikums Saeimai, lai iniciētu grozījumus normatīvajos aktos.

OCTA sistēma Latvijā tika ieviesta 1997. gadā.