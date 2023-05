Gandrīz puse autovadītāju vasaras laikā mēdz pārsēsties uz velosipēdiem

Ir sācies gada siltākais un saulainākais laiks, kad uz ielām parādās aizvien vairāk velosipēdistu. Gandrīz puse jeb 47% autovadītāju atzīst, ka vasaras laikā mēdz pārvietoties arī ar velosipēdu, 5% izvēlas arī motociklu un 8% – skrejriteni, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati. Pētījums apliecina, ka gandrīz puse autovadītāju arī vasaras laikā pārvietojas tikai ar auto.

Salīdzinot pētījuma rezultātus ar 2022. gada datiem, iespējams secināt, ka to autovadītāju skaits, kuri gada siltajā laikā izvēlas arī velosipēdu, saglabājas līdzīgs (2022. gadā – 47%), taču pieaug skrejriteņu popularitāte (no 5% pērn līdz 8% šogad). Līdzīgi kā pērn, arī šogad alternatīvos pārvietošanās veidus vasarā biežāk izvēlas vīrieši, bet sievietes (57%) arī vasarā biežāk izvēlas auto (šādu atbildi sniedza 40% vīriešu).

"Izvēloties velosipēdu vai skrejriteni, ir vairākas priekšrocības: netiek radīti sastrēgumi vai izmantota degviela, nav izmešu un netiek radīts gaisa un trokšņa piesārņojums. Lai gan lielai daļai braucēju velosipēds būs piemērots tikai īsākiem attālumiem, velosatiksme var būt efektīvas un ilgtspējīgas transporta sistēmas nozīmīga sastāvdaļa. Mūsdienās ir daudz un dažādas iespējas izdarīt zaļākas izvēles – gan mobilitātes jomā, gan izvēloties iegādāties produktus ilgtspējīgos iepakojumos, gan piedaloties dažādās akcijās un pasākumos, lai spertu kaut nelielu soli tuvāk veselīgākai un zaļākai planētai," stāsta "Carlsberg Baltic" izpilddirektors Rolandas Viršilas.

"Par drošu un atbildīgu braukšanu ir jāatceras vienmēr, arī tad, ja autovadītāji vasarā izvēlas pārvietoties ar velosipēdu, skrejriteni vai motociklu. Šie cilvēki kļūst par daļu no mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Viņu pieaugums nozīmē to, ka autovadītājiem jābūt vēl uzmanīgākiem un modrākiem. Kā arī jāatceras, ka vasaras laikā uz ielām pārvietojas daudz vairāk bērnu, kuri brīvlaika ietekmē ir izklaidīgāki un neuzmanīgāki, tāpēc vadītājiem ir jābrauc daudz piesardzīgāk," komentē Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.

"Jāņem vērā, ka vasarā uz ielām ir arī daudz vairāk bērnu, kuri pārvietojas ar kājām, riteņiem vai skrituļdēļiem. Bērni vasaras brīvlaikā ir izklaidīgāki, tāpēc autovadītājiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Kopumā, vadot automašīnu, ir jāievēro papildu piesardzība, satiekot uz brauktuves ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku," norāda Vanks.

Raugoties uz respondentu atbildēm dažādās vecuma grupās, jāsecina – jo vecāks autovadītājs, jo biežāk izvēlas palikt pie auto stūres arī vasarā, piemēram, no 18 līdz 29 gadiem arī vasarā tikai ar auto brauc 35% autovadītāju, no 30 līdz 39 gadiem – 38%, no 40 līdz 49 gadiem jau 44%, bet no 50 līdz 59 gadiem – 54%. Gados jaunākie autovadītāji ir daudz atvērtāki alternatīviem pārvietošanās veidiem, piemēram, vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 15% norādījuši, ka izvēlas arī skrejriteni, 10% – motociklu un 57% – velosipēdu.