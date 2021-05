Gatavojoties brīvdienām ar auto: kā samazināt nogurumu

Globālās pandēmijas iespaidā jau pirms gada daudziem ceļotājiem nācās atcelt braucienus vai mainīt plānus, lidojumu vietā izvēloties auto. Paredzams, ka šogad būs daudz cilvēku, kuri ceļojumos dosies ar savu transportlīdzekli, tāpēc eksperti atgādina, kas jādara, lai patīkamos iespaidus nesabojātu nogurums, ko rada ilgstoša braukšana.

Drošas braukšanas skolas (DBS) direktors Jānis Vanks teic, ka pirms došanās garā ceļojumā svarīgi labi atpūsties un parūpēties par komfortu automašīnā.

Viņš norāda, ka gan ikdienas pārskrējienos, gan brīvdienu braucienos automašīnas vadītājam sēdeklī nevajadzētu izlaisties kā mājas zvilnī, bet gan ieņemt korektu pozīciju.

"Ja braucējs automašīnā pavada ilgu laiku, pareizai sēdpozīcijai ir ārkārtīgi liela nozīme. Auto sēdeklis jāpielāgo tā, lai atzveltne būtu noliekta nevis atpakaļ, bet tieši otrādi – atrastos pēc iespējas tuvāk perpendikulāram stāvoklim," uzsver Vanks.

Drošības eksperts skaidro, ka attālums no pedāļiem jāizvēlas tā, lai kājas ceļgalos būtu nedaudz ieliektas. Savukārt stūresrats atrodas pareizā pozīcijā tad, ja, to turot, rokas ir nedaudz ieliektas, bet ar izstieptu roku delnas locītavām būtu jāvar sasniegt stūres augšdaļu. Pēc speciālista teiktā, šādā sēdpozīcijā mugura ir mazāk saliekta, un tas samazina slodzi uz skriemeļiem un nogurumu.

"Lai cik laba būtu automašīnas balstiekārta, cilvēka ķermenis ir pakļauts vibrācijai. Jo vairāk mugurkauls saliekts, jo lielāko slodzi izjūt apakšējie skriemeļi, savukārt, sēžot korekti, mugurkauls strādā pareizāk, un nerodas sāpes jostasvietā vai lāpstiņās. Ja mugura ir atgāzta, vairāk noslogojas kakla skriemeļi; rodas plecu joslas sāpes, kas tikai vēl vairāk pastiprina vadītāja nogurumu," skaidro DBS vadītājs.

Svarīgi drošības principi

Drošības eksperts norāda, ka pareiza sēdekļa noregulēšana ir svarīga ne tikai komfortam, bet arī drošībai. Pirmkārt, drošības jostai jābūt piekļautai ķermenim un nospriegotai, un, atzveltnēm esot stāvākā pozīcijā, jostas nodrošina lielāku drošību. No otras puses, ir svarīgi nesēdēt aplami tuvu stūrei, jo, ja notiek sadursme un tiek aktivizēts drošības spilvens, tas vadītāju var savainot.

Pēc Vanka vārdiem, sēdpozīcijai ir iespaids arī uz vadītāja modrību. Pat ja braucējs nav noguris, sēžot nepiemērotā pozā, viņam būs daudz grūtāk reaģēt uz neparedzētu situāciju. Papildus tam modrību un nogurumu ietekmē vēl citi faktori. Eksperts uzsver, ka ir svarīgi, lai vadītājam būtu nepieciešamais ūdens, saulesbrilles un piemērots apģērbs.

"Parasti ir tā, ka saulainās dienas vēlamies izbaudīt, taču garākā braucienā vajadzētu izvairīties no tiešiem saules stariem uz ādas. Apģērbs var novērst apdegumus, kā arī mazināt nogurumu un koncentrēšanās zudumu, ko rada ilgāka atrašanās saulē.

Dodoties ceļā, paņemiet saulesbrilles: tās samazina acu slodzi, kurai ir ietekme uz modrību. Saprotams, labai pašsajūtai nepieciešams ūdens, un ceļotājiem vajadzētu regulāri padzerties. Ja tāpēc biežāk jāpiestāj, lai apmeklētu tualeti, tas nekas – pēc ilgstošas sēdēšanas mašīnā pauze nozīmē iespēju izlocīt kājas un paelpot svaigu gaisu," teic Vanks.

Ievērojami samazināts nogurums

Pieaugošā vajadzība ceļot ar savu auto ir pievērsusi arī autoražotāju uzmanību. Jau tagad vairums jauno modeļu ir aprīkoti ar virkni inteliģentu vadītāju palīgu un komforta ietaišu, kā arī ar ērtiem, ķermeni labi balstošiem sēdekļiem.

Vēl svarīgāk – šie risinājumi ir pieejami ne vien luksusa klases spēkratos, bet arī vidējās klases automobiļos, piemēram, "Citroën C5 Aircross". Tā sēdekļi ir izgatavoti, izmantojot īpašas blīvas putas un 15 mm polsterējumu, kas nodrošina ērtu sēdēšanu un balsta ķermeni tā, lai samazinātu kustības un attiecīgi vadītāja nogurumu.

Turklāt, lai nodrošinātu vēl lielāku braukšanas komfortu, "C5 Aircross" ir aprīkots ne vien ar vibrācijas slāpējošiem sēdekļiem, bet arī "Progressive Hydraulic Cushion" balstiekārtas sistēmu: tajā izmantotie hidrauliskie buferi auto gaitu padara vēl līganāku.

Turklāt autoražotāji labi zina, ka pat ērti sēdošs vadītājs garos braucienos ir pakļauts stresam, tālab ir ieviesuši risinājumus, kas palīdz to novērst vai vismaz būtiski samazināt. "Citroën C5 Aircross" vadītājs var mazināt sasprindzinājumu vai nogurumu, aktivizējot masāžas funkciju. Atkarībā no tā, kura muguras daļa ir nogurusi, vadītājam ir pieejamas piecas masāžas programmas: jostasvietai, mugurai, pleciem, turklāt vajadzības gadījumā to var izmantot kopā ar sildīšanas funkciju.

Par glābiņu no noguruma kalpo arī galvas balsts. Franču autoražotājs norāda, ka vadītāja labsajūta atkarīga ne tikai no atzveltnes un sēdekļa pamatnes, bet arī no iespējas pielāgot galvas balstu, kas var būtiski samazināt kakla sasprindzinājumu. Vairumā automobiļu galvas balstu var regulēt augstumā, savukārt "Citroën" ir nodrošinājis, lai balstu varētu regulēt gan uz priekšu, gan aizmuguri.

Tikmēr drošas braukšanas eksperts atgādina – korektai ergonomikai un labiem sēdekļiem garajos braucienos ir milzu nozīme, taču, sajūtot pirmās noguruma un miegainības pazīmes, vadītājam ir jāapstājas drošā vietā. Ja nav iespējams paņemt garāku pauzi, Vanks iesaka izkāpt no auto, uzelpot svaigu gaisu, dažas reizes apiet apkārt auto un, ja vien iespējams, piecas minūtes veltīt aktīvām kustībām. "Profilaktiska pauze nespēs kompensēt kārtīgas atpūtas trūkumu, taču vismaz uz kādu laiku atjaunos modrību un samazinās negadījumu risku."