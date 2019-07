Gerhards: akcīzes celšana dīzeļdegvielai vājinātu lauksaimniecības nozares konkurētspēju

Akcīzes nodokļa celšana dīzeļdegvielai negatīvi ietekmētu lauksaimniecības nozari, tostarp palielinātu finansiālo slogu lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, kā arī negatīvi ietekmētu Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju, pauda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK).

Zemkopības ministrijā (ZM) norādīja, ka, palielinot akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, palielināsies arī samazinātā akcīzes nodokļa likme iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, veidojot nozīmīgu finansiālā sloga pieaugumu lauksaimniekiem. Lauksaimnieciskā darbībā izmaksu nozīmīgu daļu veido dīzeļdegvielas iegāde, kas nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādei un augkopības un lopkopības produkcijas ražošanai.

"Akcīzes nodokļa palielināšana, neveidojot atsevišķus nosacījumus lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, mazinās nozares konkurētspēju. Turklāt, ņemot vērā to, ka Latvijai līdz šim un vēl šobrīd ir noteikti vieni no viszemākajiem platībmaksājumu līmeņiem Eiropas Savienībā (ES), akcīzes nodokļa celšana dīzeļdegvielai vēl vairāk mazinātu mūsu lauksaimnieku konkurētspēju ES tirgū," uzsvēra zemkopības ministrs.

Gerhards minēja, ka lauksaimniekiem noteiktie atvieglojumi jeb atlaides dīzeļdegvielas iegādei ir būtisks valsts atbalsta mehānisms – tā ir daļa no priekšrocībām, kas veicina uzņēmējdarbību visdažādākajās lauksaimniecības nozarēs, kā arī uztur dzīvību Latvijas reģionos. "Akcīzes palielinājums kopumā negatīvi ietekmēs iedzīvotājus reģionos, kuriem jau šobrīd jāmēro salīdzinoši tāls ceļš gan uz darbu, gan dodoties pie ārsta, gan arī vedot bērnus uz skolu utt. Šāds risinājums ceļu infrastruktūras atjaunošanas veicināšanai uzliks papildu finansiālo slogu iedzīvotājiem reģionos, kas savukārt radītu nevēlamu pamudinājumu pārcelties uz attīstības centriem un pilsētām," teica ministrs.

Tāpat Gerhards norādīja, ka Latvijā jāīsteno uz iedzīvotāju interešu un vajadzību aizstāvību vērsta politika, sekmējot iedzīvotāju darba un dzīves iespējas reģionos. Ministra ieskatā nedrīkst radīt apstākļus, kas negatīvi ietekmētu dzīves un darba iespējas reģionos, it sevišķi lauksaimniecības nozarē.

Jau ziņots, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) iepriekš medijiem norādīja, ka autoceļu finansēšanai varētu celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. "Neskrienot laikam pa priekšu, es domāju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt akcīzes nodokļa palielinājums dīzeļdegvielai. Par cik mēs ejam uz vairāk videi draudzīgāku sabiedrisko transportu un vispār transportu Latvijā, tas būtu, no vienas puses, sāpīgs risinājums, bet, no otras puses, tas dotu iespēju papildus finansēt ceļus," pauda satiksmes ministrs, piebilstot, jautājums vēl tiks apspriests kopā ar iecerēto nodokļu sistēmas reformu.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai par 1000 litriem Latvijā no 2018.gada 1.janvāra ir 372 eiro, bet no 2020. gada to plānots palielināt līdz 414 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta informācija.

Atbilstoši likumam par akcīzes nodokli iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izpildot noteiktas prasības, akcīzes nodokli par 1000 litriem aprēķina 15% apmērā no akcīzes nodokļa standartlikmes dīzeļdegvielai.