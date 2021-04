Trīs pārdotākie modeļi jauno auto tirgū ASV aizvadītajā gadā bija pikapi: "Ford" F-sērija, "Chevrolet Silverado" un "Ram" ("Dodge"), pēc kā tikai ceturtajā vietā seko kāds "parastais" automobilis – "Toyota RAV4". Turklāt "Ford" F-sērijas pikapi ir vispārdotākais modelis ASV automobiļu tirgū jau vairāk nekā 40 gadus pēc kārtas.

Eiropā pikapi vairāk ir kā "specializētā tehnika" – ikdienas koplietošanas satiksmē tie riepas uz asfalta nedeldē un ir samērā reti sastopami. Tos pārsvarā pērk lauksaimnieki un uzņēmēji strādniekiem, piemēram, braukšanai pa mežu. Ik gadu Eiropā pārdod tikai aptuveni 150 tūkstošus pikapu, kas, piemēram, ir tikai sestā daļa no tā, cik "Ford" F-sērijas pikapus vien realizē ASV tirgū.

Neskatoties uz šāda automobiļu tipa "nišas statusu" Eiropā, no ASV mūsu tirgū ir ieradies kāds pārstāvis, kura markas nosaukums ir kļuvis par sinonīmu visiem 4x4 apvidniekiem – "džips" jeb "Jeep" ar savu jaunāko pikapu "Gladiator". Tas nav lēts modelis, maksā tāds no 65 tūkstošiem eiro un līdz ar to Eiropā tam būs nu jau vairs tikai viens konkurents – šeit pārdotākā pikapa modeļa "Ford Ranger" sportiskā modifikācija "Raptor".