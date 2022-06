'Goodyear' paplašina mākslīgā intelekta izmantošanu riepu ražošanā

Riepu ražotājs "Goodyear" šobrīd strādā pie jauna intelektuālo tehnoloģiju risinājuma "SightLine", kas nolasīs un automātiski sniegs reāllaika datus par riepu stāvokli. Šādā veidā problēmas tiks identificētas un risinātas vēl pirms tās kļūst redzamas, autovadītāji ietaupīs laiku un izmaksas, kā arī braucieni kļūs drošāki. Plānots, ka jaunais risinājums tiks ieviests jau līdz 2022. gada beigām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban "Goodyear SightLine" risinājums tiek veidots kravas mikroautobusu autoparkiem, taču pakāpeniski tas tiks piemērots arī cita veida transportlīdzekļiem. Automobili aprīkojot ar "SightLine" tehnoloģiju, sistēma automātiski nolasīs riepu stāvokļa datus un nosūtīs tos autoparka uzraugiem un autovadītājiem. Tādējādi tiks veikta pastāvīga un automātiska riepu stāvokļa uzraudzība, kas palīdzēs savlaicīgi reaģēt uz dažāda veida riepu bojājumiem un laikus novērst radušās problēmas.

"Transportlīdzekļi arvien vairāk un efektīvāk automātiski sniedz mums informāciju, tāpēc dati, to iegūšana un interpretācija mūsdienu pasaulē iegūst arvien nozīmīgāku lomu. Pateicoties tiem, mēs varam vieglāk uztvert transportlīdzekļa stāvokli. Dažādi sensori un savienojošie elementi sniedz informāciju par riepu stāvokli un ir daudz iemeslu, kāpēc mums vajadzētu tajā ieklausīties. "SightLine" ideja ir viedās riepas padarīt pieejamas plašākam autovadītāju un autoparku īpašnieku lokam. Viedās riepas nav nekas jauns, taču šobrīd tās ir pieejamas vien atsevišķos risinājumos. Mūsu mērķis ir to mainīt," stāsta Sosija Kauserete Džostena, "Goodyear SightLine" jaunievedumu speciāliste.

"SightLine" izstrādes pirmajā fāzē ietilps gaisa noplūžu noteikšana, stāvoša transportlīdzekļa riepu un spiediena uzraudzība. Savukārt, tehnoloģijai attīstoties, tiks noteikta arī riepu atrašanās vieta, nobraukums, protektora nodiluma un riepu saķeres līmenis, kā arī tiks veikts riepu slodzes vērtējums un vispārēja riepas spiediena pārbaude. Pateicoties spiediena pārbaudei, autovadītāji varēs arī ietaupīt degvielu.

Ražotājs plāno, ka nākotnē "SigthLine" tiks integrēts automobiļos un brīdinās par akvaplanēšanu, nodrošinās vispārēju riepu stāvokļa uzraudzību, kā arī pildīs citas svarīgas funkcijas. Pilns aparatūras risinājums būs pieejams 2015. gada un jaunākiem kravas transportlīdzekļiem, piemēram, "Ford Transit", "Mercedes-Benz Spinter" un "Ram Promaster". "SightLine" darbosies, pateicoties OBD II sargspraudnim un riepas iekšpusē piestiprinātiem sesoriem.

"Mēs tiecamies uz to, lai atvieglotu transportlīdzekļa vadīšanu un apkopi līdz pat risinājumam, kurā lietotne automātiski piesaka apmeklējumu servisā. Piemēram, saņemot brīdinājumu, ka nākamajos 500 kilometros nodils riepas, lietotne jau automātiski ieplāno tikšanos ar vēlamo riepu tirgotāju. Transportlīdzekļa vadītājam ierodoties servisā, riepas jau būs pasūtītas un pieejamas. Viņam par to vairs nebūs jāuztraucas vai jāveic papildu darbības – to visu pārvaldīs lietotne," skaidro Sosija Kauserete Džostena.

"SightLine" uzlabos arī drošību uz ceļa. Ar šo tehnoloģiju ABS bremžu sistēma varēs ātrāk reaģēt un samazināt bremzēšanas ceļu, balstoties uz datiem par riepu stāvokli. Ja transportlīdzekļa riepas būs pārāk nodilušas, transportlīdzeklis netiks iedarbināts. Šī funkcija būs īpaši svarīga bezpilota transportlīdzekļiem, jo tiem dažādās situācijās uz ceļa ir jāreaģē pašiem. Tādējādi tiks samazināti negadījuma riski.

Ar šo inovāciju "Goodyear" tuvojas mērķim līdz 2027. gadam izveidot jaunu riepu un servisa pasauli, pastiprinot datu, sensoru un mākslīgās intelekta nozīmi. Koncentrējoties uz autoparkiem, bezpilota transportlīdzekļiem, savienojošajiem elementiem, elektriskiem un ilgtspējīgiem risinājumiem, "Goodyear" no riepu ražotāja pakāpeniski kļūst par mobilitātes veicinātāju.