'Goodyear' riepu ražošanā izmanto priežu sveķus un sojas pupu eļļu

Riepu ražotājs "Goodyear" nācis klajā ar koncepta riepu, kas 90% apmērā sastāv no ilgtspējīgiem materiāliem, arvien tuvāk pietuvojoties mērķim līdz 2030. gadam ieviest pirmās riepas no 100% ilgtspējīga materiāla. Riepas sastāvā iekļauti gan pārstrādājami, gan dabas izcelsmes materiāli, piemēram, priežu sveķi un sojas pupu eļļa. Toties šogad jau produkcijā ienāks riepas ar līdz pat 70% ilgtspējīga materiāla saturu.

Koncepta riepai ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes. Tai ir fiksēta zemāka rites pretestība, salīdzinot ar standarta riepu, kas izgatavota no tradicionāliem materiāliem. Zemāka rites pretestība nozīmē, ka riepa nodrošina būtisku degvielas ietaupījumu un oglekļa izmešu samazinājumu. Lai tirgū palaistu riepas no 90% ilgtspējīga materiāla, nepieciešama vēl turpmāka sadarbība ar piegādes bāzi, nosakot nepieciešamo apjomu šiem materiāliem, kas ļautu riepas saražot lielos apjomos.

"Turpinām virzīties uz mērķi, lai līdz 2030. gadam šajā nozarē ieviestu pirmās 100% ilgtspējīga materiāla riepas. Iepriekšējais gads bija izšķirošs šī mērķa sasniegšanā. Izpētījām jaunas tehnoloģijas, apzinājām iespējas turpmākai sadarbībai un izmantojām mūsu komandas izturību, lai ne tikai parādītu mūsu spējas demonstrēt 90% ilgtspējīga materiāla riepas, bet arī šogad uzsāktu ražošanu riepām, kam ir līdz 70% ilgtspējīga materiāla saturs," stāsta "Goodyear" vecākais viceprezidents, globālās darbības un galvenais tehnoloģiju vadītājs Kriss Helsels.

90% ilgtspējīga materiāla koncepta riepā no kopumā 17 sastāvdaļām 12 ir ilgtspējīgas. "Goodyear iepazīstina ar dažām no tām. Piemēram, melnais ogleklis, kas nostiprina sastāvdaļas un pagarina to kalpošanas laiku, parasti tiek ražots dažādu naftas produktu sadedzināšanas rezultātā. Savukārt šai riepai ir četri dažādi melnā oglekļa veidi, kas ražoti no metāna, oglekļa dioksīda, augu eļļas un nolietotu riepu pirolīzes eļļas (pazīstama arī kā biojēlnafta vai bioeļļa) izejvielām. Šo tehnoloģiju mērķis ir samazināt oglekļa emisijas un izmantot bioloģiski ražotu oglekli, vienlaikus nodrošinot riepas veiktspēju.

Sojas pupu eļļa saglabā elastīgu riepas gumiju, mainoties gaisa temperatūrai. Sojas eļļa ir bioloģisks resurss, kas palīdz samazināt naftas produktu izmantošanu. Lai gan pārtikā un dzīvnieku barībā izmantotās sojas olbaltumvielas tiek izlietotas gandrīz 100% apmērā, ievērojams eļļas pārpalikums paliek pāri un ir pieejamas izmantošanai rūpniecībā.

Silīcija dioksīds ir sastāvdaļa, ko bieži izmanto riepās, lai palīdzētu uzlabot saķeri un samazinātu degvielas patēriņu. Šajā koncepta riepā ir iekļauts augstas kvalitātes silīcija dioksīds, kas iegūts no rīsu sēnalu atkritumiem (RHA silīcija dioksīds). Tas ir rīsu apstrādes blakusprodukts, kas nereti nonāk poligonos.

Poliesters tiek pārstrādāts no lietotām pudelēm, pārvēršot to pamata ķīmiskajās vielās un pārveidojot tās tehniskās kvalitātes poliesterā, ko izmanto riepu kordos.

Sveķus izmanto, lai uzlabotu riepas saķeri. Šajā riepā tradicionālie sveķi uz naftas bāzes tiek aizstāti ar bioloģiski atjaunojamiem priežu sveķiem.

Lodīšu stieple un tērauda kordi nodrošina pastiprinājumu radiālās riepas struktūrā. Šajā koncepta riepā tiek izmantota bortu stieple un tērauda kords ar augstu pārstrādes saturu, kas tiek ražots elektriskajā loka krāsnī (EAF). EAF procesa izmantošana ļauj ražot tēraudu ar mazāku enerģijas patēriņu un lielāku otrreizējās pārstrādes saturu. Tam ir mazākas siltumnīcefekta gāzu emisijas, salīdzinot ar tēraudu, kas ražots domnu krāsnī.

Šajā riepā ir iekļauti arī ISCC sertificēti masas līdzsvara polimēri no "bio-" un "bio-cirkulārajām" izejvielām.

Pāreja uz ilgtspējīgiem materiāliem ir novērojama vairākos "Goodyear" produktos. Patlaban astoņās produktu līnijās un vairākās sacīkšu riepās ir iekļauta sojas eļļa. Uzņēmums no 2018. gada RHA silīcija dioksīda izmantošanu ir vairāk nekā divkāršojis. Ieviešot tirgū riepas ar līdz pat 70% ilgtspējīga materiāla saturu, "Goodyear" demonstrē taustāmu apņemšanos ar tirgū esošajiem risinājumiem veidot ekoloģiski tīrāku nākotni.