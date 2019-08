Greiderēšanas darbi šogad veikti 64 tūkstošu kilometru garumā

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Autoceļu uzturētājs" (LAU) šogad greiderēšanas darbus veicis gandrīz 64 tūkstošu km garumā, bet iesēdumu un bedru remontdarbus, kā arī seguma dilumkārtas atjaunošanas darbus uz autoceļiem ar grants segumu – vairāk nekā 113 tūkstošu m3 apjomā.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka ilgstoša sausuma laikā uz autoceļiem ar grants segumu var veidoties "smilšu vannas" un šķērsviļņi jeb "trepe", bet ilgstošu nokrišņu laikā – dubļi.

Sausā laikā autoceļa virskārta, kuru veido grants, satiksmes ietekmē noput, kā rezultātā tiek atsegta autoceļa konstruktīvā kārta – to veido smilts. Smilts atšķirībā no grants ir daudz smalkāks minerālmateriāls un sausā laikā tās nestspēja ir ievērojami zemāka. Līdz ar to intensīvas satiksmes laikā uz autoceļa veidojas "smilšu vannas", ievērojami samazinot konkrētās autoceļa vietas kvalitāti.

Nokrišņu laikā grants segums tiek pārmitrināts un tam zūd nestspēja, līdz ar to satiksmes rezultātā uz grants seguma veidojas defekti – šķērsviļņi jeb "trepe", atsevišķas bedres un iesēdumi, kas pasliktina braukšanas apstākļus.

LAU regulāri apseko valsts autoceļus un atbilstoši to uzturēšanas klašu prasībām veic nepieciešamos remontdarbus. Greiderēšanas darbi tiek veikti, kad autoceļu nestspēja un mitrums ir atbilstošs, lai autoceļi netiktu bojāti ar remontdarbos nepieciešamo tehniku. Līdz tam LAU aicina ceļu lietotājus izturēties ar sapratni un būt īpaši piesardzīgiem, kā arī aktīvi turpināt ziņot par būtiskiem autoceļu bojājumiem.

Atgādinām, ka ceļu remontdarbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā "Waze" un VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā attēlotajā kartē lvceli.lv. Informēt par būtiskiem autoceļu bojājumiem LVC Satiksmes informācijas centru var, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 80005555.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.