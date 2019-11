Grēta Tūnberga lūdz palīdzību atrast viņai piemērotu transportlīdzekli

16 gadus vecā zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga, kura personīgu apsvērumu dēļ neizmanto lidmašīnas, lūdz sabiedrības palīdzību atrast viņai piemērotu transportlīdzekli Atlantijas okeāna šķērsošanai, lai no Amerikas nokļūtu Spānijā, kur 2. decembrī sāksies ANO klimata konference (COP-25).

"Ņemot vērā, ka COP-25 oficiāli ir pārcelta no Santjago uz Madridi, man būs nepieciešama jūsu palīdzība," savā "Twitter" profilā raksta Tūnberga. "Izrādās, ka puspasauli esmu apbraukusi nepareizā virzienā. Tagad man jāatrod veids, kā novembrī šķērsot Atlantijas okeānu... Ja kāds man varētu palīdzēt atrast piemērotu transportlīdzekli, būtu ļoti pateicīga."

Pēc pēkšņās Čīles atteikšanās organizēt nākamo ANO klimata konferenci šis pasākums notiks Spānijas galvaspilsētā Madridē, 1. novembrī paziņoja amatpersonas. Čīle no šī pasākuma organizēšanas atteikusies valstī notiekošo protestu dēļ pret valdību. ANO klimata konferencē plānots detalizētāk apspriest Parīzes klimata vienošanās prasību īstenošanu. Tajā piedalīsies valstis, kas parakstījušas ANO vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

Līdz šim Tūnberga okeānu šķērsojusi ar sportisku buru un saules paneļu jahtu, kas maksā vairākus miljonus eiro. Lidmašīnas Tūnberga neizmanto, jo tās rada pārāk daudz kaitīgo izmešu. Uz ANO klimata konferenci Ņujorkā šī gada septembrī, kur Tūnberga uzstājās ar emocionālu runu, kas padarīja viņu atpazīstamu visā pasaulē, zviedru pusaudze ieradās ar vairāk nekā 10 miljonus eiro vērtu "nulles emisijas" jahtu, noklusējot gan, ka tai bija rezerves dīzeļmotors. Brauciens no Anglijas līdz Ņujorkai ilga divas nedēļas.

Lai pārvietotos iekšzemē, Tūnberga izmanto elektriskos vilcienus un no Arnolda Švarcenegera aizlienētu elektromobili.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I'll need some help.

It turns out I've traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U