Grēta Tūnberga pēc trīs nedēļu burāšanas no ASV beidzot atgriezusies Eiropā

Pēc gandrīz trīs nedēļu ilgas burāšanas pār Atlantijas okeānu no Amerikas atpakaļ Eiropā atgriezusies 16 gadus vecā zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga, kura ekoloģisku apsvērumu dēļ lidmašīnas neizmanto. Līdz nedēļas beigām Tūnberga no Portugāles pārbrauks uz Spānijas galvaspilsētu Madridi, kur no 2. līdz 13. decembrim norisinās ANO klimata konference (COP25).

Grēta Tūnberga ar katamarānu "La Vagabonde" ostā Lisabonā pēc 20 dienu burāšanas no Amerikas piestāja otrdien dienas pirmajā pusē, kur viņu sagaidīja gan daudz žurnālistu, gan atbalstītāju.

Kā turpat preses konferencē norādīja Tūnberga, no piektdienas līdz pat COP25 noslēgumam 13. decembrī viņa piedalīsies dažādos klimata konferences pasākumos Madridē. Savukārt pēc tam viņa dosies uz savām mājām Zviedrijā svinēt Ziemassvētkus.

Tūnberga uz ANO klimata konferenci Madridē izbrauca praktiski pēdējā brīdī, jo pēc organizatoru paziņojuma 1. novembrī, ka COP25 no iepriekš plānotās Čīles tiek pārcelta uz Spāniju, krietni izjauca zviedru aktīvistes plānus. Tobrīd Tūnberga bija Amerikā un ekoloģiskā veidā – ar "Tesla" elektromobili un elektriskajiem vilcieniem – no Ņujorkas devās uz Dienvidameriku. Mainoties COP25 norises vietai, Tūnbergai bija jāatrod transportlīdzeklis, lai ekoloģiski šķērsotu Atlantijas okeānu. Tikai pēc divām nedēļām ar sabiedrības palīdzību izdevās "uzsēsties uz astes" austrāliešu ceļotājiem katamarānā "La Vagabonde", kas no Virdžīnījas uz Eiropu devās 13. novembrī.

Atgādinām, ka uz septembrī notikušo ANO klimata konferenci Ņujorkā Tūnberga no Eiropas ieradās ar vairākus miljonus vērtu jahtu, kurai bija rezerves dīzeļmotors, par kuru zviedru vides aktīviste noklusēja.