Grētai Tūnbergai beidzot atrasts transportlīdzeklis ceļam atpakaļ uz Eiropu

Zviedru klimata aktīviste Grēta Tūnberga dosies atpakaļ uz Eiropu pāri Atlantijas okeānam ar katamarānu, lai piedalītos pasaules klimata konferencē (COP25) Madridē.

"Esmu tik priecīga pateikt, ka es, cerams, tikšu uz COP25 Madridē. Man ir piedāvāts brauciens no Virdžīnijas ar 48 pēdu (14,6 metru) katamarānu "La Vagabonde"," otrdien tvītoja Tūnberga.

Viņa šķērsos okeānu kopā ar austrāliešu "YouTube" blogeriem Railiju Vaitlumu un Elainu Karausu un angļu kapteini Nikiju Hendersoni. Viņiem paredzēts startēt trešdien.

Katamarāna komanda apceļo pasauli, lai pievērstu uzmanību okeāna nozīmīgumam.

Sākotnēji bija plānots, ka ANO konferenci, kas veltīta klimata pārmaiņām un ar tām saistītiem jautājumiem, organizēs Brazīlija, taču pēc labējā kandidāta ievēlēšanas prezidenta amatā Brazīlija pagājušajā gadā atteicās no šī uzdevuma.

Pēc tam konferences organizēšana tika uzticēta Čīlei, bet pagājušajā mēnesī tā atteicās no tās rīkošanas protestu dēļ un ANO atkal nācās meklēt jaunu norises vietu. 1.novembrī amatpersonas paziņoja, ka konference no 2. decembra līdz 13. decembrim notiks Madridē.

Tūnberga augustā ar jahtu šķērsoja Atlantijas okeānu, lai piedalītos ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Viņas 15 dienas ilgais ceļojums ar jahtu bija daļa no viņas kampaņas uzmanības pievēršanai klimata krīzei.

