Grētai Tūnbergai transportlīdzeklis vēl nav atrasts; pati dodas uz ASV austrumu krastu

16 gadus vecā zviedru vides aktīviste Grēta Tūnberga joprojām ir bez transporta nokļūšanai no Amerikas uz Spāniju, neskatoties uz to, ka pagājušo piektdien, 1. novembrī, savā "Twitter" profilā lūdza viņai tādu atrast. Tomēr Grēta laiku velti netērē un šobrīd dodas uz ASV austrumu krastu.

"Kopš piektdienas pēcpusdienas ceļoju uz austrumiem caur skaistajiem ASV dienvidu štatiem, lai nokļūtu austrumu krastā, kur, cerams, atradīšu transportlīdzekli uz (ANO klimata konferenci) COP-25 Madridē," saviem trim miljoniem sekotāju "Twitter" soctīklā paziņojusi Tūnberga.

Ņemot vērā, ka 2. decembrī notiekošā ANO klimata konference (COP-25) pēkšņi mainīja savu norises vietu no Čīles uz Spāniju, būtiski tika izjaukti Tūnbergas jaunkundzes plāni. Kopš septembrī notikušās klimata konferences Ņujorkā viņa pa ASV ceļoja ar elektrisko vilcienu un no Arnolda Švarcenegera aizlienētu elektromobili, uzstājoties dažādās vides aktīvistu sanāksmēs, lai līdz 2. decembrim nokļūtu Dienvidamerikā uz kārtējo ANO klimata konferenci.

Pēc pēkšņās Čīles atteikšanās organizēt nākamo ANO klimata konferenci šis pasākums notiks Spānijas galvaspilsētā Madridē, 1. novembrī paziņoja amatpersonas. Čīle no šī pasākuma organizēšanas atteikusies valstī notiekošo protestu dēļ pret valdību. ANO klimata konferencē plānots detalizētāk apspriest Parīzes klimata vienošanās prasību īstenošanu. Tajā piedalīsies valstis, kas parakstījušas ANO vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

Tūnberga ceļošanā neizmanto lidmašīnas, jo tās radot pārāk daudz kaitīgo izmešu. Tādēļ viņa lūgusi sabiedrības palīdzību, lai tā viņai atrod kādu videi draudzīgu transportlīdzekli Atlantijas okeāna šķērsošanai, bet līdz šim tas nav izdevies.

No Eiropas uz ASV Tūnberga divu nedēļu ilgā braucienā ieradās ar sportisku buru un saules paneļu jahtu, kas maksā vairākus miljonus eiro. Tiesa, kaislīgā vides aizstāve Tūnberga noklusēja, ka šī "nulles emisiju" jahta ir aprīkota ar rezerves dīzeļmotoru.

