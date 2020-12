'Groupe PSA' elektriskie komercauto ieguvuši titulu Starptautiskais 2021. gada furgons

"Groupe PSA" jaunie elektriskie furgoni ("Citroën ë-Jumpy", "Opel Vivaro-e" un "Peugeot e-Expert") ieguvuši galveno balvu konkursā Starptautiskais 2021.gada furgons.

"Citroën ë-Jumpy" un "Peugeot e-Expert", kuri ir pieejami arī Baltijas valstu tirgos, ir viegli pielāgojami, lai atbilstu visa veida vajadzībām dažādās nozarēs ar darba zonu, kura ikdienu padara vieglāku, kā arī jaunākajām tehnoloģijām. Šis ir jau otrais apbalvojums grupai trīs gadu laikā.

Vairums no 24 ekspertiem konkursa Starptautiskais gada furgons ("International Van of the Year" jeb IVOTY) žūrijā savu pirmās izvēles balsi atdeva tieši Francijas autobūves kompānijā izstrādātajam "Peugeot e-Expert". Modelis rezultātā saņēma 131 punktu. Abi finālisti no "Mercedes-Benz" – "eSprinter" un jaunākās paaudzes "Vito" – ar 55 un 36 punktiem attiecīgi ieņēma otro un trešo vietu. "Ford" ar saviem "Transit Active" un "Trail" modeļiem ierindojās ceturtajā pozīcijā.



Ļaujot bez ierobežojumiem piekļūt pilsētu centrālajām daļām, jaunie automobiļi rada jaunu piedāvājumu kompakto furgonu segmentā ar 100% elektrisko piedziņu.

Tituls Starptautiskais gada furgons ir augstākais apbalvojums un pagodinājums visas pasaules vieglo komercautomobiļu industrijā. Šogad tam aprit trīsdesmitā gadskārta.

24 ekspertu žūrija, kuru veido komercautomobiļu apskatnieki un lietišķo nozaru žurnālisti no Eiropas un Krievijas, IVOTY uzvarētāju izvēlas jau kopš 1992. gada. Konkursa norisi un vēlēšanu procesu neatkarīgi uzrauga organizācija RHA no Lielbritānijas.

Uzvarējušā automobiļa virsbūves noformējumā veselu gadu varēs izmantot konkursa Starptautiskais gada furgons ("International Van of the Year") logotipu.

"Groupe PSA" elektrisko komercautomobiļu akumulatori ir iebūvēti zem grīdas, tādēļ tie nekādā mērā neietekmē automašīnu kravas telpas ietilpību. Šāds izvietojums veicina automašīnu strukturālo stingrību, kā arī optimālā svara sadalījuma dēļ nodrošina tādu pašu braukšanas prieku un baudījumu kā modeļu versijas ar iekšdedzes dzinēju.

Jauno "Citroën" un "Peugeot" elektriskās piedziņas vieglo komercautomobiļu vadītājiem ir garantēts komforts jebkurā situācijā, jo modeļu specifikai īpaši pielāgotā stūres pastiprinātāja sistēma atvieglo braukšanu un pagrieziena apļa diametrs ir tikai 11,3 m. Augstums, kas ir ierobežots līdz 1,90 m (atkarībā no furgona versijas), savukārt garantē piekļuvi lielākajai daļai autostāvvietu.

Visas Starptautiskā 2021. gada furgona versijas ir pieejamas ar 50 kWh vai 75 kWh akumulatoru, un tas nodrošina līdz pat 330 km nobraucamo attālumu (atbilstoši WLTP testu procedūrai).

Akumulatora siltumregulēšana ļauj izmantot publiskos 100 kW lādētājus un sasniegt 80% no pilnas uzlādes 30 minūtēs (50 kWh akumulatoram) vai 45 minūtēs (75 kWh akumulatoram).

Rūpnīcas garantija akumulatoram visos transportlīdzekļos ir spēkā āstoņus gadus vai līdz 160 000 kilometru nobraukumam. Šajā periodā ražotājs garantē, ka akumulators saglabās 70% uzlādes kapacitātes. Sertifikāts, kas apliecina akumulatora tehnisko stāvokli un atvieglos automašīnas tālākpārdošanu, tiek izsniegts katrā automobiļa apkopes reizē.