'Hyundai Ioniq 5' saņēmis balvu par labāko piedziņu

"Hyundai" pilnībā elektriskā "Ioniq 5" piedziņa ir atzīta par vienu no 2022. gada "Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems" ("Wards" 10 labākās dzinēju un piedziņas sistēmas). Šī balva tiek pasniegta reizi gadā, un to piešķir par sasniegumiem spēka agregātu izstrādē, novērtējot pilnīgi jaunus un ievērojami uzlabotus risinājumus. "Ioniq 5" tika godalgots par veiktspēju, uzlādi, nobraukuma rezervi un cenu.

"WardsAuto" ir Sautfīldā (Mičiganā) bāzēts "Informa Tech" uzņēmums, kas auto informācijas jomā darbojas jau vairāk nekā 90 gadus, bet savas balvas pasniedz kopš 1995. gada. "WardsAuto" ir pasaules vadošā pārskatu un analīzes platforma transporta nozarē, taču tāpat tā iesaistās nākotnes vīziju veidošanā visiem auto biznesa aspektiem –, sākot no tehnoloģiju centriem un rūpnīcām, beidzot ar autosaloniem. "Hyundai" šo gadu laikā ir ieguvis piecpadsmit "Wards 10 Best Engines &P ropulsion Systems" apbalvojumus.

"Līdz ar mūsu jaunās E-GMP platformas ieviešanu "Ioniq 5" demonstrē jaunus elektroauto piedziņas sasniegumus pasaules mērogā – superātru uzlādi un spēju uzlādēt ārējos patērētājus jeb divvirzienu uzlādi," saka Bjungo Lī, "Hyundai America Technical Center Inc" elektropiedziņas attīstības direktors.

Savukārt "WardsAuto" tiesnesis Drū Vinters saka: "Tā kā ir izmantotas visas priekšrocības, ko dod elektroauto platforma (piemēram, to neierobežo transmisijas tunelis), "Ioniq 5" piedāvā arī ietilpīgu salonu. Tāpēc piedziņa nav vienīgais arguments par labu "Ioniq 5", patiesībā tas no jauna pārdefinē mūsdienīga transportlīdzekļa jēdzienu."

"Wards" konkurss šogad norisinājās 28. reizi. Tas tikai izveidots, lai apbalvotu izcilus sasniegumus spēka agregātu jomā un suminātu komandas par spēju panākt lielāku jaudu, lielāku griezes momentu un augstāku efektivitāti. Šogad par prestižo atzinību sacentās 29 konkursanti. Uz balvu var pretendēt pilnīgi jauni un būtiski atjaunināti spēka agregāti, kā arī 2021. gada klases uzvarētāji.

2022. gada "Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems" apbalvošanas ceremonija notiks Elektrifikācijas "AutoTech" konferences otrajā dienā (27. oktobrī) Detroitā, Mičiganā.