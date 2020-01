Iedzīvotāju sašutumu izraisa plāns Medemciema krustojuma pārbūvei uz Jelgavas šosejas

VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) plāns Medemciema krustojuma pārbūvei uz Jelgavas šosejas izraisījis vairāku desmitu vietējo iedzīvotāju sašutumu.

LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns trešdien preses konferencē informēja, ka jau ir noslēgts līgums par Medemciema krustojuma pārbūvi, kur darbus plānots sākt šā gada aprīlī-maijā. Paredezēts, ka šajā krustojumā satiksmes drošības uzlabošanai tiks likvidēts kreisais pagrieziens no Medemciema uz Jelgavu, kā arī kreisais pagrieziens no Rīgas uz Medemciemu.

Projekta realizācijai ir paredzētas 45 dienas un darbus veiks SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība Igate". Kopējās projekta izmaksas ir 161 689 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Plānots, ka nokļūšanai no Medemciema uz Jelgavu būs jāpagriežas pa labi Rīgas virzienā un pēc 800 metriem uz šosejas būs izveidota apgriešanās vieta braukšanai pretējā virzienā.

Savukārt, lai no Rīgas nokļūtu uz Medemciemu, būs jābrauc garām esošajam krustojumam četrus kilometrus Jelgavas virzienā līdz divlīmeņu krustojumam ar Rīgas apvedceļu. Šajā krustojumā būs jāpagriežas braukšanai pretējā virzienā un jāmēro četri kilometri līdz Medemciemam.



Uz preses konferenci bija ieradušies vairāki desmiti vietējo iedzīvotāju, kuri ļoti skaļi pauda savu sašutumu un neapmierinātību ar krustojuma pārbūves plānu. Iedzīvotāji uzsvēra, ka ar viņiem neviens nav runājis par šiem plāniem un viņu viedoklis nav ņemts vērā. Iedzīvotāji uzskata, ka LVC ir izvēlējušies lētāko un iedzīvotājiem visneizdevīgāko risinājumu.

Braucot no Rīgas uz Medemciemu kaut vai vienu reizi dienā, ceļš pagarināsies par astoņiem kilometriem, norādīja Medemciema iedzīvotāji. Viņi ir aprēķinājuši, ka tas katrai ģimenei radīšot 50 līdz 100 eiro papildus izdevumus mēnesī. Iedzīvotāji uzsvēra, ka, viņuprāt, daudz pieņemamāks risinājums satiksmes drošībai, kas neapgrūtinātu iedzīvotājus, būtu apļveida krustojuma izbūve, vai arī luksoforu uzstādīšana šajā krustojumā.

Zaļaiskalns norādīja, ka uz šādiem ceļiem ārpus apdzīvotām vietām apļveida krustojumus nebūvē. Savukārt lēmumu neuzstādīt luksoforus Zaļaiskalns skaidroja ar to, ka netālu atrodas divlīmeņu krustojums, kas atrisina kreisā pagrieziena problēmu.

Iedzīvotāji uzsvēra, ka šajā gadījumā Medemciemā vajadzētu uzstādīt ceļazīmi "Apdzīvota vieta", taču Zaļaiskalns norādīja, ka, braucot pa Jelgavas šoseju, apbūve gandrīz nav pamanāma, tāpēc šāda ceļazīme netiks uzstādīta.

Tāpat iedzīvotāji norādīja, ka, piemēram, Jaunolainē dzīvo daudz mazāk cilvēku, taču tur ir gan ceļazīme "Apdzīvota vieta", gan arī uzstādīts luksofors.

Medemciema iedzīvotāji pauda gatavību savākt parakstus pret šādu LVC pārbūves plānu, vienlaikus gan atzīstot, ka tas, visticamāk, iecerēto pārbūvi neietekmēs.

LVC informēja, ka Jelgavas šosejas posmam pie Medemciema ir veikta satiksmes drošības izpēte, kas norāda uz to, ka kreisais pagrieziens tur būtu likvidējams. Savukārt vēl vienas apgriešanās vietas izveide starp Medemciemu un divlīmeņa šķērsojumu nepaaugstinās satiksmes drošību, bet otrādi, jo ikviena apgriešanās vieta uz intensīvas satiksmes šosejas ar četrām braukšanas joslām ir potenciāli bīstama vieta. Turklāt, papildu apgriešanās vietas izbūvei nav pamata, ņemot vērā to, ka no Medemciema līdz divlīmeņu šķērsojumam ir tikai nedaudz vairāk nekā trīs kilometri.

Salīdzinot ar 2018. gadu, satiksmes intensitāte uz Jelgavas šosejas 2019. gadā ir palielinājusies par 12,7% un sasniedza 13 646 automašīnas diennaktī. Kreisais pagrieziens ir viens no visbīstamākajiem manevriem, un uz tik noslogotas šosejas manevra bīstamība stipri pieaug, skaidroja LVC.

LVC uzsvēra, ka Medemciema krustojums ir viena no satiksmes drošības viedokļa problemātiskākajām vietām valsts autoceļu tīklā. Valsts policijas dati liecina, ka kopš 2015. gada tur notikuši 28 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir viens bojā gājušais, viens cilvēks guvis smagus miesas bojājumus, bet 13 cilvēki – vieglus miesas bojājumus.