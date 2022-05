Iekšdedzes dzinēju nākotne: 'Eiropas Gada auto' finālā iekļuva tikai viens tāds modelis

Konkursā "Eiropas Gada auto 2022" balsojums bija īpašs. Pirmo reizi konkursa vēsturē absolūtais vairākums finālistu – seši no septiņiem – bija elektroauto. Vienīgais iekšdedzes dzinēja modelis, kas iekļuva labāko septiņniekā, bija jaunās paaudzes "Peugeot 308".

Šis fakts liek domāt, ka nākotne pieder elektrificētam transportam. Tāpat tas liek domāt par to, ka modeļi ar iekšdedzes dzinēju spēj veiksmīgi konkurēt ar elektroauto, vienīgi, tiem jābūt tikpat lieliskiem. Šis fakts apliecina vēl ko – lai arī aizvien lielāku popularitāti gūst mašīnas ar augstāku klīrensu, C segmenta hečbeks un universālis, joprojām ir viens no piemērotākajiem kandidātiem plašam pircēju lokam. Par to liecina arī skaitļi – jaunais "Peugeot 308", kas Eiropā debitēja 2021. gada nogalē, uzreiz piesaistīja uzmanību un kļuva par pieprasītāko savā segmentā.

Turpina iet kopsolī ar elektroauto

Žurnāla "Profi Latvija" redaktors Guntars Pulss stāsta, ka, pat strauji palielinoties elektroauto noietam un paplašinoties nepieciešamajai infrastruktūrai, arī turpmākajos gados pēc mašīnām ar iekšdedzes dzinēju pieprasījums saglabāsies liels. Turklāt tās pircējus interesēs vēl ilgi un pat valstīs, kur elektrifikācija ir jau nostabilizējusies.

"Tas tādēļ, ka daudziem cilvēkiem elektroauto joprojām nav piemērots ikdienas vajadzībām. Tas īpaši attiecas uz cilvēkiem, kas ikdienā mēro lielus attālumus, un viņiem joprojām labāks būtu iekšdedzes variants. Ja tā, tad ir lieliski, ka var izvēlēties tehnoloģiski modernu mašīnu, kas spēj apmierināt visas cilvēku ierastās vajadzības," saka Pulss.

Viņš arī piebilst, ka jau ilgu laiku elektromobiļos tiek ieviesti interesantākie un drosmīgākie risinājumi. "Peugeot 308" ir mainījis šo tendenci – tas neatpaliek no vairākuma elektrisko modeļu. Atrodoties salonā, ikviens sajutīsies, it kā būt nonācis saskarē ar kaut ko pilnīgi jaunu, progresīvu un interesantu. "Elektroauto vienmēr ir izcēlušies ar futūristisku interjeru, un tajos vienmēr raisās asociācijas ar nākotnes tehnoloģijām. Ja kādam šķita, ka iekšdedzes mašīnu tehnoloģiskie un dizaina risinājumi ir novecojuši, tad "Peugeot 308" šo mītu lauzīs," tā žurnāla "Profi Latvija" redaktors.

Labi novērtēts no dažādiem aspektiem

Jaunajā "Peugeot 308" pircējiem būs pieejami tādi paši augstas izšķirtspējas skārienekrāni un savienojamības iespējas kā elektriskajos modeļos. Atverot durvis, skatienam paveras kompānijas iecienītā "i-Cockpit" koncepcija ar kompakto stūri, digitālais 10 collu instrumentu panelis un centrālais displejs ar skārienjutīgu vadību, kas multimediju izmantošanu padara tikpat intuitīvu kā viedtālrunī.

Guntars Pulss min, ka "Peugeot 308" pievilcību nosaka vēl kāds būtisks faktors – uzmanību piesaistošais virsbūves dizains. Ņemot vērā visas šī modeļa priekšrocības, var saprast, ka starp "Eiropas Gada auto" finālistiem tas nav iekļuvis nejauši. Augsto novērtējumu jaunajam modelim ļāvis iegūt pievilcīgais eksterjers, mūsdienīgais interjers ar modernāko aprīkojumu un laba auto vadāmība. "Eksperti "Peugeot 308" ļoti labi novērtēja arī citās kategorijās, un, ja kādu modeli pozitīvi novērtē lielākā daļa "Eiropas Gada auto" žūrijas locekļu un visi tam piešķir punktus, panākumi ir teju garantēti. Arī es tam piekrītu – tas ir labs automobilis," kolēģu lēmumu atbalsta Guntars Pulss.

"Plug-in" hibrīds – iespēja ietaupīt

Viena no lielākajām "Peugeot 308" modeļa priekšrocībām ir plašais dzinēju spektrs. 100% elektriskā versija būs pieejama 2023. gadā, taču jau tagad spēka agregātu klāsts ir diezgan plašs – pircējiem tiek piedāvāti gan benzīna, gan dīzeļdzinēji, gan arī divas "plug-in" hibrīda versijas.

"Neviens, protams, nezina, kā būtu bijis, bet ļoti iespējams, ka tad, ja "Eiropas Gada auto" konkursā "Peugeot" būtu piedalījies tikai ar "308" elektrisko versiju, modelis fināla septiņniekā nebūtu iekļuvis. Neraugoties uz elektroauto klāsta paplašināšanos, parastās mašīnas vēl ilgi būs aktuālas ikvienam, arī žūrijas locekļiem, un iekšdedzes dzinēji savu popularitāti nezaudēs," ir pārliecināts Guntars.

Franču hečbeks ir aprīkots ar 180 vai 225 ZS "plug-in" hibrīda dzinēju. Pēc Guntara Pulsa domām, tas varētu būt optimāls risinājums cilvēkam, kas apsver elektroauto pirkšanu, bet pagaidām nav pietiekami pārliecināts šāda soļa speršanai. "Lai arī "plug-in" hibrīddzinēja mašīnām nav tādu pašu priekšrocību kā elektroauto, šādi modeļi atvieglotu pāreju uz tiem. Ja ir iespēja uzlādēt akumulatoru un nav slinkums ikdienā to arī darīt, var izmantot tikai elektromotoru un akumulatoru. Pat ja nāksies braukt vairāk un iekšdedzes dzinējs ieslēgsies, vidējais degvielas patēriņš būs tikai pāris litri uz simts kilometriem, un degvielas cenu pieaugums nešķitīs tik briesmīgs," rezumē žurnāla "Profi Latvija" redaktors.