Iespaidīgākās 'Porsche' automobiļu krāsas un to tapšana

"Porsche" zīmolu jau no pirmsākumiem raksturo ne augstas veiktspējas automobiļi, bet arī to drosmīgās, unikālās un pārsteidzošās virsbūves krāsas. Turklāt nupat vācu sporta auto ražotājs paziņojis, ka papildina klāstu ar 160 jauniem toņiem.

Unikālās "Porsche" krāsas un to nosaukumi nav izvēlēti nejauši, un to tapšanā izmantota rūpīga izpēte, pacietīgs darbs un zināšanas. "Daži cilvēki atceras melodijas vai smaržas. Es atceros krāsas," atklāj "Porsche" dizainere Daniela Miloševiča, kas ikdienā autoražotāja attīstības centrā Veisahā izstrādā jaunas automobiļu krāsas.

Neatkarīgi no tā, ar kādu jaunu projektu Daniela strādā šodien, to plašāka publika ieraudzīs vien pēc trim vai četriem gadiem. Katras krāsas radīšana iekļauj vairākus svarīgus soļus, tostarp divus gadus ilgu testēšanu saules gaismā. Tāpat, protams, krāsām pārbauda izturību pret uguni, jūras ūdeni un akmeņu triecieniem. Katru gadu "Porsche" izstrādā vidēji 12 jaunas krāsas, no kurām aptuveni četras nonāk ražošanā.

Lai gūtu iedvesmu, dizaineri pēta tendences ne tikai modē un industriālajā nozarē, bet arī arhitektūrā. "Porsche" vienmēr ir bijusi svarīga zīmola vēsture, tāpēc arī to ņem vērā, radot krāsas. Tāpat tās pieskaņo auto raksturam, piemēram, jaunais, elektriskais "Taycan" pieejams mierīgākās, maigākās krāsās, kamēr "911 GT3" tās ir izteiksmīgākas un ekstrēmākas, gluži kā pats automobilis.

#1 "Safīra zilā" ("Sapphire Blue")

2021. gada martā "Porsche" nodaļa Amerikā platformā "Twitter" organizēja "Porsche krāsu sacensību" ("Porsche's Tournament of Colors"), aicinot cilvēkus piedalīties aptaujā par, viņuprāt, visu laiku labāko ražotāja automobiļu krāsu. Trīs nedēļas sekotāji varēja balsot par vienu no 64 populārākajām krāsām, kuras iedalīja četrās kategorijās – modernās, klasiskās, metāliskās un nemetāliskās.

Foto: Publicitātes foto

Noslēgumā katrā kategorijā noskaidroja vienu "čempionu". Klasisko krāsu vidū uzvarēja "Sardzes sarkanā" ("Guards Red"), moderno krāsu kategorijā triumfēja "Maiami zilā" ("Miami Blue") savukārt no nemetāliskajām krāsām populārākā bija "Vudū zilā" ("Voodoo Blue"). Metālisko krāsu kategorijā un kopvērtējumā uzvaras laurus plūca "Safīra zilā" ("Sapphire Blue"), kļūstot par visu laiku lieliskāko "Porsche" automobiļu krāsu.

Šis izteiksmīgais tonis radīts, iedvesmojoties no citām "Porsche" sortimentā esošajām, 70. un 80. gados iecienītajām zilajām krāsām – "Dvīņu zilās" ("Gemini Blue") un "Minervas zilās" ("Minerva Blue"). Kopumā "Porsche" klāstā ir vairāk nekā 100 dažādu zilo toņu.

#2 "Mambas zaļā" ("Mamba Green")

Šī ir viena no iespaidīgākajām krāsām, kāda pēdējā laikā pieejama "Porsche" automobiļos. Tās nosaukumu dizaineri izvēlējās, iedvesmojoties no īpaši indīgās Āfrikas čūskas – zaļās mambas.

Foto: Publicitātes foto

Košā, dzīvīgi zaļā krāsa acumirklī pievērš uzmanību un izceļ automašīnas būtību – ātrumu, asu reakciju un lielisku veiktspēju. Metāliskā "Mambas zaļā" krāsa lieliski piestāv "911", "Macan" un "Panamera" modeļiem.

#3 "Sasalusī oga" ("Frozen Berry")

"Porsche" vienmēr bijis pazīstams ar savām neparastajām un izteiksmīgajām krāsām, turklāt auto ražotājs nekad nav baidījies izmantot arī tādas krāsas, kas pirmajā acumirklī šķiet sievišķīgas un nevienu neatstāj vienaldzīgu. Tā tapa arī viens no jaunumiem - "Sasalusī oga". Kamēr klienti Eiropā to uztvēra kā piemērotāku sievietēm, Āzijā uzskats bija pavisam cits, proti, ka automobilis šādā krāsā ir sportisks.

Foto: Publicitātes foto

Laižot klajā savu pirmo elektroauto, "Taycan", vācu sporta automobiļu ražotājs bija pārliecināts, ka krāsai jāatspoguļo tā būtība, iedvesmojoties no vēsturiskajiem toņiem un sperot soli uz priekšu jaunajā, elektriskajā pasaulē. Tāpēc arī "Sasalušo ogu" atvasināja no 1992. gada "Aveņu sarkanās" ("Raspberry Red") krāsas, pievienojot tonim jaunus efektus un padarot to svaigāku un gaišāku.

"Šī krāsa ir dzīvīga, mūsdienīga un pārliecinoša. Tā saskan ar elektriskās pasaules tīrību un skaidrību. Nav šaubu, ka to ievēros ikviens, un to arī veidojām ar šādu mērķi, lai "Porsche" izceltos un piešķirtu krāsas dažkārt tik vienmuļajām pilsētu ielām," norāda "Porsche" dizainere Miloševiča.

#4 "Sarkankoka" ("Mahogany")

Pilnīgs pretstats maigajai "Sasalušajai ogai" ir "Sarkankoka" krāsa – tā līdzinās tumšam ķirsim, kuras metāliskais spīdums gaismā padara to vēl pievilcīgāku.

Foto: Publicitātes foto

Šo krāsu visvairāk iecienījuši "Porsche" klienti Ķīnā, visbiežāk to izvēloties "Cayenne" modeļiem. Tāpat šajā tirgū iecienīta baltā un "Lavas oranžā" krāsa.

#5 "Sacīkšu dzeltenā" ("Racing Yellow")

Ir tādas "Porsche" krāsas, kas neprasa liekus komentārus, un "Sacīkšu dzeltenā" noteikti iekļaujas šajā kategorijā. To visā pasaulē uzskata par vienu no vācu sporta automobiļu ražotāja populārākajām un ikoniskākajām krāsām, kura savu esošo nosaukumu ieguva 2012. gadā, bet pirms tam to dēvēja par "Ātruma dzelteno" ("Speed Yellow").

Foto: Publicitātes foto

Lai arī to var uzskatīt par klasisku toni, tam ir sava personība. Dzeltenā krāsa ir vienlaikus koša, bet ne agresīva, svaiga, bet ne citronu dzeltena, kā arī silta, taču nelīdzinās "cāļu dzeltenajai".

Tāpēc nav pārsteigums, ka tieši šo krāsu visbiežāk izmanto "Porsche" ātrākajos sacīkšu automobiļos, tostarp "718 Cayman GT4". Apvienojot eleganci un košumu, tā izceļas jebkurā pūlī.

#6 "Sardzes sarkanā" ("Guards Red")

Leģenda stāsta, ka šī klasiskā "Porsche" krāsa radīta, iedvesmojoties no Lielbritānijas karalienes goda sardzes tradicionālajiem tērpiem. Tā vācu sporta automobiļu ražotāja piedāvājumā bijusi jau vairāk nekā 45 gadus, un šajā laikā nav zaudējusi savu šarmu.

Foto: Publicitātes foto

Saukta arī par "Indiāņu sarkano", šī krāsa pirmo reizi parādījās vēsturiskajā 70. gadu "911" modelī un vēlāk arī citos automobiļos. To iecienīja ne vien pircēji, bet arī kultūras un izklaides jomas pārstāvji, iekļaujot sarkanos "Porsche" gan seriālos un filmās ("Sešpadsmit sveces"), gan dažādos plakātos.

#7 "Krīta" ("Chalk/ Crayon")

Šī ir viena no "Porsche" unikālākajām krāsām, kas parādījās 21. gadsimta otrajā desmitgadē, un to radīja, iedvesmojoties no agrākajiem 50. un 60. gadu gaiši pelēkajiem priekštečiem – "Pērļu pēlēkās" ("Pearl Grey") un "Gārņa pelēkās" ("Heron Grey") krāsas.

Foto: Publicitātes foto

Šis pienīgais tonis atgādina ūdenskrāsas, lieliski saplūstot ar automobiļa virsmu un atstarojot gaismu tā, lai izceltu katru formas izliekumu. "Krīta" krāsa lieliski parāda to, ka "Porsche" automašīnas var būt modernas un izteiksmīgas arī salīdzinoši mierīgos toņos.

#8 "Lavas oranžā" ("Lava Orange")

Ugunīgo "Lavas oranžo" krāsu ir grūti nepamanīt, turklāt tās tonis mainās apgaismojumā, variējot no gaiši oranža līdz pat sarkanīgam. Piesātinātais tonis lieliski izskatās "Porsche" automobiļos apvienojumā ar melnām un sudrabainām detaļām.

Foto: Publicitātes foto

Iedvesmojoties no košajiem auto 60. un 70. gados, "Lavas oranžo" pēdējās desmitgadēs izmanto gan "911", gan arī "Boxster" ("718") un "Cayman" (718") modeļos.

#9 "Piparmētru zaļā" ("Mint Green")

Ieraugot automobili, pirmā lieta, ko ievērojam, ir tās āriene – forma un krāsa. Un tieši krāsa nereti ir tā īpašība, ko atceramies no konkrētā modeļa. Izvēloties "Piparmētru zaļu" "Porsche", nav šaubu, ka otru tādas pašas krāsas automašīnu uz ceļa neieraudzīsiet.

Foto: Publicitātes foto

Pēc tam, kad aptuveni desmit gadus "Porsche" ieturēja savu modeļu klāstu visai konservatīvās krāsās, 90. gadu sākumā autoražotājs nolēma nākt klajā ar ko košu un nebijušu, 1991. gadā izlaižot "911" ("964") piparmētru zaļā krāsā. To veidoja, iedvesmojoties no agrīnajos 70. gados populārās "Nefrīta zaļās" ("Jade Green") krāsas. Lai arī "Piparmētru zaļā" pēc izlaišanas bija pieejama vien pāris gadus, nupat tā atkal ir parādījusies "Paint to Sample" piedāvājumā.

#10 "Rubīna sarkanā" ("Rubystone Red")

Ir "Porsche" krāsas, kas cilvēkos rada diametrāli pretējas izjūtas. Daļa tajās iemīlas no pirmā acu skatiena, citi nespēj tās pieņemt. "Rubīna sarkanā", saukta arī par "Rubīna zvaigzni" ("Ruby Star"), iespējams, ir viena no visu laiku drosmīgākajām "Porsche" automobiļu krāsām.

Foto: Publicitātes foto

Rozā, sarkanā un violetā apvienojums pirmo reizi parādījās jau 1991. gadā "964 Carrera RS" modelī, taču pavisam nesen atkal ir atgriezies "Paint to Sample" klāstā. Lieliski piemērota personībām, kurām patīk lauzt stereotipus un pieņemt izaicinājumus.

No maigi pelēkas, līdz elektrozaļai vai koši sarkanai – "Porsche" automašīnas ir pārsteigušas pasauli jau vairākus gadu desmitus, un nav šaubu, ka to turpinās darīt arī nākotnē, piedāvājot arvien jaunas krāsas ar skanīgiem nosaukumiem.