Ieteikumi autovadītājiem drošākai braukšanai tumšajā gadalaikā

Sākot ar novembri un līdz pat pavasarim, visintensīvākā rītu un vakaru satiksme notiek tumsā, turklāt redzamību var apgrūtināt arī lietus, migla un sniegs. Savukārt mainīgos laika apstākļos, kas ir raksturīgi tumšai starpsezonai, no rītiem ceļi var apledot, tāpēc jau tagad aicinām autovadītājus aprīkot auto ar ziemas riepām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas vēl jāievēro, lai braukšana tumsā būtu drošāka? "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) apkopojuši Biķernieku kompleksās sporta bāzes vadītāja Normunda Lagzdiņa ieteikumus.

Gaismas

Auto gaismām jābūt pareizi noregulētām un pietiekami spilgtām, jo pārāk augstu noregulētas gaismas apžilbinās pretī braucošos, bet pārāk zemu – samazinās izgaismoto redzamības zonu.

Lukturiem jābūt tīriem, pielipušās lapas un dubļi var ievērojami samazināt apgaismojumu. Jāpārliecinās arī, vai lukturu virsma nav noskrāpēta, gan plastikāta, gan stikla lukturi vides ietekmē laika gaitā nolietojas – smiltis, akmentiņi darbojas kā abrazīvi, lukturu virsma kļūst matēta un starmeši vairs tik labi neizgaismo ceļu.

Ārpus apdzīvotām vietā ieteicams braukt ar tālajām gaismām, protams tā, lai neapžilbinātu pretī braucošās mašīnas. Braucot ar tālajām gaismām, jāmēģina "nolasīt" maksimāli daudz informācijas par ceļu, ko paturēt atmiņā pēc pārslēgšanās uz tuvajām gaismām.

Ja jūs apdzen, nepārslēdziet gaismas uz tālajām, kamēr priekšā braucošā automašīna ir vēl tuvu priekšā, pretējā gadījumā jūs apžilbināsiet tās vadītāju spoguļos. Savukārt, ja aizmugurē braucošais auto apžilbina jūs spoguļos, pārslēdziet atpakaļskata spoguli pretžilbināšanas pozīcijā.

Jaunākie automašīnu modeļi ir aprīkoti ar automātiskās pielāgošanās apgaismojuma sistēmām, kas regulē mašīnas gaismas, vadoties pēc attāluma līdz citiem auto un citiem faktoriem.

Miglas lukturus autovadītāji nereti mēdz lietot nepareizi – tos ieslēdz, lai it kā uzlabotu redzamību, bet tā nav miglas lukturu funkcija: tos lieto, lai auto miglā būtu labāk redzams. Šādam mērķim kalpo arī sarkanais miglas lukturis aizmugurē. Bieži vien autovadītāji grēko, aizmirstot to izslēgt, kad izbrauc no miglas zonas, tādējādi apžilbinot aizmugurē braucošos.

Automašīnas aprīkojums

Redzamību tumsā apgrūtina saskrāpēts vai saplaisājis priekšējais vējstikls, kā arī nolietotas loga tīrīšanas slotiņa. Ja pēc tīrīšanas paliek švīkas, slotiņas nepieguļ stiklam pietiekoši cieši un uz loga paliek mitri plankumi, nepieciešams nomainīt slotiņas pret jaunām. Jau tagad vajadzētu pāriet uz ziemas apstākļiem paredzēto vējstikla šķidrumu, rēķinoties ar mainīgajiem laika apstākļiem un gaisa temperatūras pazemināšanos.

Salonā mērierīču paneļa gaismas intensitāti ieteicams pazemināt, lai nerodas spilgts atspīdums stiklā, kas traucē koncentrēties braukšanai tumsā.

Riepas

Nav jāgaida 1. decembris, lai aprīkotu auto ar ziemas riepām. Ja temperatūra ir ap +8°C, vasaras riepas savas funkciju saķeres nodrošināšanai pilnībā vairs nepilda. Ziemas riepas šādos apstākļos būs daudz efektīvākas un nodrošinās arī labāku saķeri lietus laikā. Mainot vasaras riepas uz ziemas riepām, jāņem vērā, ka normatīvajos aktos noteiktajam minimālajam protektora dziļumam ziemas riepām vieglajiem auto – 4 mm – ir jābūt nevis tad, kad jūs uzmontējat ziemas riepas, bet pavasarī, kad tās ņemat nost.

Tāpat jāpārliecinās, vai riepu stāvoklis ir piemērots ceļa apstākļiem, vai tās nav nodilušas, jo biežāk tiek pārdurtas riepas, kas ir jau nolietotas. Dodoties ceļā, jābūt līdzi instrumentu komplektam riepas nomaiņai, neparedzētiem gadījumiem uz ceļa tumsā noderēs atstarojoša drošības veste, kas noderēs, citiem autovadītājiem jau no liela attāluma jūs pamanīt.

Tumsa un nogurums

Nogurums pie stūres ir bīstams gan diennakts gaišajā laikā, gan tumšajā laikā. Braukšana tumsā ir daudz vienmuļāka, īpaši ja nav blakussēdētāju, jo redzamības zona ir neliela. Ja autovadītājs jūtas noguris, nevar koncentrēties braukšanai nepieciešams apstāties, izkāpt ārā un izkustēties, dažreiz palīdz 15 minūšu miegs. Nekādā gadījumā nedrīkst domāt – līdz mērķim palicis ļoti maz, tāpēc braukšu. Sajūtot nogurumu ir obligāti jāapstājas, pat ja kavēsiet nokļūšanu galamērķi. Riskējot ar savu un citu autobraucēju dzīvību nokavēt var daudz vairāk!

Braukšanas stils

Gada tumšajā sezonā izvēlieties drošu braukšanas ātrumu un distanci. Jārēķinās, ka redzamība ir slikta un var nākties negaidīti strauji bremzēt, pamanot šķērsli vai meža dzīvnieku. Atcerieties – jo lielāks ātrums, jo garāks būs bremzēšanas ceļš.

Apdzīvotu vietu tuvumā jārēķinās, ka pa neapgaismotu ceļa nomali tuvu brauktuvei var pārvietoties gājēji, kurus bez atstarojošiem vai spīdošiem elementiem būs grūti pamanīt.

Pārvietojoties ar auto tumsā, ir svarīgi just savas mašīnas gabarītus un ieņemt pareizo pozīciju uz brauktuves, šo sajūtu var trenēt arī gaišajā diennakts laikā, jo ceļš naktī ir tas pats, bet tumsa ierobežo redzamību.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem LVC aicina informēt, zvanot pa diennakts tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma soctīklu kontos.