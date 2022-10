Ievērojama daļa autovadītāju neatsvaidzina zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem

34% autovadītāju atzīst, ka nemēdz atsvaidzināt savas zināšanas un prasmes par ceļu satiksmes noteikumiem, 35% norāda, ka seko līdzi CSDD jaunumiem par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, 22% izmanto dažādus tiešsaistes testus un citus bezmaksas risinājumus, 3% atzīst, ka apmeklē papildu braukšanas nodarbības, bet 14% neuzskata, ka viņiem būtu jāatjauno zināšanas, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski sarucis to autovadītāju skaits, kuri uzskata, ka nav nepieciešams atsvaidzināt zināšanas – pērn šādu atbildi sniedza gandrīz trešā daļa jeb 28% autovadītāju. To autovadītāju skaits, kuri atsvaidzina zināšanas ar tiešsaistes testiem, ir palicis nemainīgs – 22%, taču, ja pērn to biežāk darīja sievietes (23%), tad šogad vīrieši (26%).

"Pārliecināties par savām zināšanām un atsvaidzināt tās vajadzētu ikvienam autovadītājam. Ceļu satiksmes noteikumi periodiski tiek atjaunoti, tāpēc, pirms sēsties pie auto stūres, piemēram, pēc ilgāka pārtraukuma, būtu labi pārliecināties, ka esat informēti par aktuālajām izmaiņām. Tas ir ļoti aktuāli ne tikai tuvojoties ziemai, kad daļa autovadītāju pirmo reizi vai pēc ilga pārtraukuma saskaras ar braukšanu ziemas apstākļos, bet arī citos gadalaikos," stāsta Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.

To, ka zināšanas nav jāatsvaidzina, biežāk uzskata autovadītāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem (45%), savukārt CSDD jaunumiem par izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos visbiežāk seko līdzi autovadītāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (39%). Interesanti, ka dažādus tiešsaistes testus un citus bezmaksas risinājumus visbiežāk izmanto autovadītāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (31%) un no 50 līdz 59 gadiem (25%). Šī vecuma grupa bija aktīva zināšanu atsvaidzināšanā arī pērn.

"Papildus nodarbības auto vadīšanā – gan ekstrēmās situācijās, gan ziemas apstākļos u.c., būtu nepieciešamas ikvienam. Auto vadīšanā var iestāties rutīna, tāpēc ir nepieciešams, lai kāds no malas novērtē braukšanas prasmes. Kopumā situācija šajā jomā uzlabojas un aizvien vairāk autovadītāju arī paši aizdomājas, ka braukšana ar mašīnu ir atbildīgs process," piebilst Vanks.

"Carlsberg 0.0" pētījums tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru "Norstat". Pētījumā, kas veikts šī gada septembrī, piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.