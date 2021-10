Darbojas ar elektrību, ir vieta četriem pasažieriem un brauc ar ātrumu līdz 140 kilometriem stundā – šāds raksturlielumu uzskaitījums varētu būt preses paziņojumā par jebkuru jauno mazās klases sērijveida elektromobili, tomēr patiesībā šoreiz runa ir par ko īpašu ne tikai tehniskā, bet arī reģionālajā nozīmē. Septembra beigās AHHAA zinātnes centrā Tartu tika prezentēts Baltijā pirmais ar saules enerģiju darbināmais automobilis.

Šis automobilis ir izstrādāts pilnībā no nulles un to radījuši studenti izglītības projekta "Solaride" ietvaros. Lai šo automobili pārbaudītu un pierādītu darbībā, studenti ar to piedalīsies saules enerģijas transportlīdzekļu izturības sacīkstēs Marokā.

"Solaride" izglītības projekta iniciatori bija divi studenti, kuri vēlējās popularizēt "zaļās" tehnoloģijas un inženierzinātnes. Iecerētajam projektam atsaucās ne tikai visas Igaunijas universitātes, bet arī vairāki privātie uzņēmumi ar savām investīcijām.