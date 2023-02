Igaunijā uzsāks elektroauto uzlādes ierīču masveida ražošanu

Igaunijas jaunuzņēmums "VOOL" ir piesaistījis 1,7 miljonus eiro kā sēklas investīciju, kopā iegūstot finansējumu 4,7 miljonu eiro apmērā. Investīciju vākšanu vadīja riska kapitāla fonds "Specialist VC", piesaistot vairākus nozīmīgus investorus, to skaitā bijušo Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu.

Līdz 2030. gadam Eiropā būs nepieciešami 29 miljoni privāto elektroauto uzlādes staciju, liecina uzņēmuma "McKinsey" veiktais pētījums. Tas ir 77 reizes vairāk nekā 2021. gadā pieejamie 375 tūkstoši uzlādes staciju. Līdz ar to būs nepieciešamas arī nopietnas izmaiņas esošajā elektrotīklā, lai sadalītu elektroenerģiju jaunajiem uzlādes punktiem.

"VOOL" radītais elektroauto uzlādes risinājums izmanto esošo elektrotīklu trīs reizes efektīvāk, neradot tajā pārslodzi un nodrošinot uzticamu un izmaksu ziņā draudzīgu uzlādes alternatīvu gan biznesa, gan privātajiem klientiem.

"Mūsu risinājums izmanto esošo elektrotīklu trīs reizes efektīvāk," stāsta Juhans Harms, "VOOL" līdzdibinātājs un izpilddirektors. "Pašlaik mājās esošajām elektroierīcēm – trauku mazgājamajai mašīnai, uzlādes ierīcei un tējkannai, ir pieejama tikai daļa no elektrotīkla jaudas, kaut gan visā Eiropā ir trīsfāžu elektrība. Mēs izmantojam visas trīs fāzes un automātiski pārslēdzamies starp tām, kad nepieciešams. Tādējādi mēs varam piedāvāt uzticamu un ilgtspējīgu automātisko elektroauto uzlādi," skaidro Harms.

Turklāt "VOOL" nodrošina arī izmaksu efektivitāti. Radītā programmatūra seko līdzi elektrības cenām biržā un nodrošina to, ka elektroauto tiek uzlādēts brīdī, kad cena ir viszemākā noteiktajā laika periodā. "Šāds risinājums var ietaupīt pat 90% no uzlādes izmaksām," uzsver Harms. "Vēl jo vairāk – nekustamā īpašuma attīstītāji var izvairīties no papildus izmaksām, kas var rasties no infrastruktūras uzlabojumiem vai jaunu uzlādes staciju izbūves," pamato uzņēmuma pārstāvis.

Bijusī Igaunijas prezidente un viena no "VOOL" investoriem, Kersti Kaljulaida, ir droša par uzņēmuma radīto risinājumu. "Es investēju uzņēmumos, kuri darbojas nozarēs, ko es pārzinu, un kas rada īstas lietas, pēc kurām ir pieprasījums. Es neatbalstu risinājumus, kas vēl meklē savu nišu un problēmu, ko risināt. Taču par "VOOL" šajā ziņā nav jāsatraucas. Nevar noliegt to, ka pieaug pieprasījums pēc elektroenerģijas. Šī problēma pastāv. Līdz ar to uzņēmumam tikai jārada produkts, ar ko šo problēmu risināt un kas ir labāks nekā tas, ko piedāvā konkurenti," skaidro Kaljulaida.

Papildus viņa slavē arī "VOOL" piedāvāto ideju. "Mēs varam būvēt apjomīgāku elektrotīklu, lai apmierinātu pieaugošo elektroenerģijas pieprasījumu, taču tas nebūs ilgtspējīgi. Prātīgāk ir rast risinājumus, ko iespējams izmantot ar esošo infrastruktūru. Tieši to ir izdarījis "VOOL". Ja esam godīgi, tad uzņēmuma radītais produkts ir tik vienkāršs, ka es brīnos par to, kāpēc neviens to nebija izveidojis iepriekš."

Atzinīgi par jaunuzņēmuma piedāvāto produktu izsakās arī viens no Baltijas lielākajiem autobusu uzņēmumiem "Hansabuss", kas, pateicoties ieviestajam risinājumam, spēj ietaupīt daļu no autoparka uzlādes izmaksām. "Sadarbība ar "VOOL" mums ļauj izmēģināt ilgtspējīgākas pasažieru pārvadājumu iespējas, vienlaicīgi uzturot mūsu pašreizējo uzņēmuma teritoriju bez lielām infrastruktūras izmaiņām. Mēs esam uzstādījuši "VOOL" uzlādes ierīces autobusu vadītāju mājās, lai autobusus būtu iespējams uzlādēt tur. Turklāt vadītājiem nav jāsatraucas par papildus izdevumiem vai dokumentāciju – rēķini par patērēto elektroenerģiju automātiski tiek nosūtīti mums, un uzņēmums tos apmaksā," pieredzē dalās Sergejs Vahnitskis, "Hansabuss" valdes loceklis.

Ar iegūto finansējumu "VOOL" plāno palielināt ražošanu un izplatīties Eiropas tirgū. Uzņēmums ir apņēmies līdz 2023. gada beigām uzstādīt 20 000 uzlādes stacijas.

Finansējuma piesaisti vadīja riska kapitāla fonds "Specialist VC", piedaloties bijušajai Igaunijas prezidentei, Kersti Kaljulaidai, uzņēmuma "Pipedrive" pirmajam darbiniekam, pašreizējam "VOOL" darbiniekam, Elaram Nellis, bijušajam Igaunijas Galvenajam informācijas speciālistam, kas zināms kā "e-Residency" programmas dibinātājs, Tavi Kotka, uzņēmējiem Justinam Jenkam un Tomasam Kouhknam, uzņēmumiem "Opus 11 VC" un "Startup Wise Guys" un citiem investoriem.

"VOOL" 2018. gadā nodibināja enerģijas eksperti Juhans Harms (izpilddirektors), Sanders Vahtras (galvenais produktu direktors) un Hindriks Kilters (galvenais tehnoloģiju vadītājs). Pašlaik "VOOL" darbojas Baltijā, Somijā, un uzņēmumā ir 30 darbinieki.