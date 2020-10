Ik gadu vairāk nekā 1000 neapzinīgajiem autoīpašniekiem jāsedz zaudējumi no savas kabatas

Pērn pieņemti 1007 lēmumi par atlīdzību izmaksu ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) cietušajiem no Garantijas fonda (GF), liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati. OCTA likums nosaka –, ja avārija ir izraisīta ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no GF, taču vēlāk zaudējumu summa tiks piedzīta no CSNg izraisītāja – neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja.

"Laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam vidējais lēmumu skaits par atlīdzību izmaksu no GF bijis salīdzinoši nemainīgs – 1221 gadījums gadā. Šī gada deviņos mēnešos pieņemti 797 lēmumi. Vidējā atlīdzības summa par vienu CSNg, kas izmaksāta no GF, gadu no gada pieaug. Ja 2015. gadā tie bija 1178 eiro, tad pērn – 1369 eiro; savukārt šī gada deviņos mēnešos jau 1662 eiro," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Pēdējos piecos gados lielākā atlīdzība par negadījumu, kuru izraisījis neapdrošināts transportlīdzeklis, ir 52 tūkstoši eiro. Otra lielākā CSNg, ko izraisījis spēkrata bez OCTA vadītājs, atlīdzību summa ir 49 tūkstoši eiro. Savukārt trešā lielākā zaudējumu summa ir 33 tūkstoši eiro par bez apdrošināšanas izraisītu negadījumu. Visi minētie CSNg notikuši 2018. gadā. "Kā liecina LTAB pieredze, šādi neapzinīgo autoīpašnieku radīti zaudējumi uz daudziem gadiem vai pat visu mūžu rada ievērojamas finansiālas un tiesiska rakstura problēmas šiem cilvēkiem," skaidro Abāšins.

GF izveidots 1997. gadā un tā primārais uzdevums ir nodrošināt OCTA nozares stabilitāti valstī. GF kalpo kā aizsardzības garants un nodrošinājums, ka ikviens CSNg cietušais saņems likumā noteikto atlīdzību. GF līdzekļus veido apdrošinātāju veiktās vienreizējās iemaksas, regulāri ikmēneša atskaitījumi no OCTA prēmijām, apdrošinātāju veiktās papildu iemaksas, LTAB regresa kārtībā atgūtie līdzekļi par CSNg rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, kā arī ieņēmumi no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.

Pērn GF no transportlīdzekļu īpašniekiem, kas izraisījuši CSNg ar neapdrošinātu spēkratu, izdevies atgūt 1 185 866 eiro. No atgūtās summas 47% CSNg izraisītāji ir atlīdzinājuši labprātīgi, t.sk. slēdzot vienošanās par līdzekļu atmaksu noteiktā kārtībā ilgstošākā laika periodā, 23,9% gadījumos zaudējumi ir atgūti ar zvērināto tiesu izpildītāju palīdzību, bet 0,2% gadījumos lietas cedētas.

Abāšins atgādina, ka maldīgs ir pieņēmums, ka GF līdzekļu piedziņa tiek attiecināta tikai uz neseniem CSNg. "Ikvienam autoīpašniekam, kas bez OCTA piedalās satiksmē un izraisa CSNg, zaudējumi, kas nodarīti citām personām, jebkurā gadījumā būs jāatlīdzina no savas kabatas uzreiz vai garākā laika periodā, kas nozīmē, ka pamatsummai klāt nāks arī izdevumi par atlīdzību lietas administrēšanu vai piedziņas un tiesu izdevumi. Tādēļ pārliecinieties, ka OCTA vienmēr ir laikus iegādāta, kas ir visvienkāršākais veids kā izvairīties no papildus problēmām," informē LTAB valdes priekšsēdētājs.